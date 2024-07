Le Service de police de Laval (SPL) recherche Éliana Fuentes-Serieys, disparue depuis mercredi soir. Les parents de l’adolescente de 16 ans craignent pour sa sécurité, en raison de ses « mauvaises fréquentations ».

Éliana Fuentes-Serieys manque à l’appel depuis qu’elle a quitté le domicile familial pour aller à un rendez-vous mercredi soir, a indiqué le SPL dans un communiqué.

L’adolescente pourrait se trouver dans la région métropolitaine de Montréal ou en Ontario. Il s’agit d’une quatrième fugue pour Éliana Fuentes-Serieys, qui a également été portée disparue le 11 juin dernier et retrouvée le lendemain.

Éliana Fuentes-Serieys est d’origine latino et s’exprime en français, selon le SPL. Elle mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 110 livres. La dernière fois que l’adolescente a été aperçue, elle portait un manteau noir, un chandail noir, des pantalons gris et des souliers rouges, gris et noirs. Ses cheveux sont noirs, et ses yeux sont bruns.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL L’adolescente pourrait se trouver dans la région métropolitaine du Grand-Montréal ou en Ontario.

Le SPL invite toute personne détenant des informations au sujet d’Éliana Fuentes-Serieys à rejoindre Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou à composer le 911 et mentionner le dossier LVL-240 710-056.