Dans son désespoir, Jano Vincent a tenté de s’enlever la vie de la pire des façons : en emmenant un autre homme au trépas. Un innocent est mort, mais le suicidaire, lui, a survécu. Pour avoir utilisé sa camionnette F-150 comme une « arme » sur l’autoroute 50, Jano Vincent a été reconnu coupable de meurtre jeudi.

Après trois jours de délibérations, le jury a rendu un verdict de meurtre au second degré jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme. Les jurés n’ont donc pas cru la théorie de Jano Vincent, comme quoi il avait possiblement dévié de sa voie après avoir échappé son éthylomètre à ses pieds. Une version qui n’avait aucune assise dans la preuve.

L’homme de 37 ans prétendait que sa vie allait « bien » en octobre 2019. Il avait même des « plans d’avenir », disait-il. Le jury ne l’a visiblement pas cru. Au contraire, Jano Vincent était au bord du gouffre : il avait des problèmes d’argent et de consommation de drogue. Son ex-conjointe avait un nouveau copain, et ses relations avec ses parents étaient pourries par un lancinant litige devant les tribunaux.

C’est d’ailleurs la tâche délicate que les procureurs de la Couronne Me Steve Baribeau et Me Alexandre Dubois devait accomplir : prouver les intentions suicidaires de l’accusé le jour de la collision. La Couronne devait donc étaler, en long et en large, tous les malheurs qui accablaient l’accusé à l’époque.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR À gauche, on peut voir le véhicule récréatif conduit par la victime, Robert Campion. À droite, le Ford F-150 conduit par Jano Vincent.

Car c’est bien pour tenter de se suicider que Jano Vincent a pris le volant de sa camionnette F-150 ce matin-là. Et ce n’est pas par hasard qu’il a choisi l’autoroute 50, réputé pour sa grande dangerosité, alors que les voitures se croisent à haute vitesse, sans séparation au centre.

Au volant de son véhicule récréatif, Robert Campion n’a eu aucune chance. L’homme de 58 ans, qui préparait sa retraite, est mort sur le coup quand Jano Vincent a soudainement dévié de sa voie pour le percuter de plein fouet à contresens à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge. Un face-à-face à plus de 100 km/h. Jano Vincent a été gravement blessé, mais a survécu à la collision.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Robert Campion, 58 ans

À sa sortie du coma, Jano Vincent a avoué à son ex-conjointe avoir tenté de se suicider, a raconté celle-ci dans un témoignage-clé. Puis, quelques mois plus tard, l’accusé a de nouveau tenté de s’enlever la vie. Dans sa lettre de suicide « impitoyable » à l’égard de ses parents, il a confirmé ses véritables intentions d’octobre 2019. Cette lettre était la pièce maîtresse de la preuve de la Couronne.

« Maintenant, je suis un handicapé à cause de vous, parce que je voulais en finir avec ma vie de marde que vous me faisiez vivre », écrivait alors Jano Vincent.

À la barre des témoins, Jano Vincent a expliqué avoir écrit cette lettre pour faire « plaisir » à son ex-conjointe, et même pour la rendre « fière ». « J’ai écrit des choses qu’elle me répétait tous les jours », a-t-il dit au jury. Cette version, invraisemblable, selon la Couronne, n’a visiblement pas convaincu les jurés.

Le procureur de la Couronne Me Steve Baribeau a tenu à saluer le travail « consciencieux et rigoureux » des jurés.

« Malgré toute la détresse et le désespoir qu’un suicide peut revêtir, ce verdict renferme aussi un message important pour notre société. Si une personne décide de s’enlever la vie, elle ne peut amener une victime totalement innocente dans ses problèmes et lui imposer cette décision. L’accusé ne pouvait emporter Robert Campion dans ses malheurs et lui imposer son choix de décider de s’enlever la vie. Et c’est ce que le jury a condamné », a affirmé Me Baribeau.

Jano Vincent écope automatiquement de la prison à vie. Il reste au juge Mario Longpré à déterminer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle entre 10 et 25 ans.