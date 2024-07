La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déployé des policiers sur le terrain à Montréal et Brossard mercredi, pour aller à la rencontre des Québécois d’origine chinoise, après avoir reçu plusieurs plaintes ces dernières semaines au sujet du harcèlement, de l’intimidation ou de menaces soupçonnées d’être l’œuvre du Parti communiste chinois.

« Au cours des dernières semaines, nous avons eu un peu plus d’une demi-douzaine de gens de la communauté au Canada qui auraient été victimes ou témoins de menaces, de harcèlement ou d’intimidation », explique le sergent Charles Poirier, porte-parole du corps policier. Ces cas récents concernent spécifiquement le Québec.

« On voit qu’il est question du Parti communiste chinois, ou du moins on se sert du nom du Parti communiste chinois », poursuit-il. À titre d’exemple, il est question de gens qui reçoivent un appel anonyme après avoir publié un commentaire critique du régime chinois sur les réseaux sociaux, et qui se font recommander de le retirer, parfois avec une référence à leurs proches restés en Chine. D’autres cas concerneraient des visites en personnes faites à certains résidants du Québec pour leur suggérer de rentrer en Chine régler leurs problèmes avec le Parti.

« On ne peut pas tolérer ça », affirme le sergent Poirier.

« Ces gens sont venus s’installer ici, ils font partie de la communauté canadienne, ils ont le droit d’être protégés. On veut leur laisser savoir qu’on est là pour les aider au besoin », dit-il.

La GRC sur le terrain PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Plusieurs commerçants et travailleurs ont reçu une carte avec des indications sur la façon de dénoncer l’ingérence étrangère.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les policiers demandaient aux citoyens de les contacter s’ils étaient témoins ou victimes d’intimidation.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Des agents du SPVM et de la police de Longueuil ont participé à la campagne de sensibilisation à Montréal et Brossard.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lors du passage de La Presse, certaines personnes rencontrées ont confirmé se sentir surveillées par le Parti communiste chinois.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Une vidéo en Mandarin a aussi été diffusée par le corps policier dans le cadre de sa campagne de sensibilisation.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Plusieurs plaintes ont été déposées à la GRC ces dernières semaines en lien avec de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La GRC poursuit en parallèle son enquête criminelle sur les postes de police chinois clandestins qui auraient opéré au Québec. 1 /7













Des policiers de la GRC ont visité plusieurs établissements à Brossard et dans le Quartier chinois de Montréal pour sensibiliser la population et inciter les gens à dénoncer tout geste d’ingérence étrangère dont ils sont témoins. Plusieurs commerçants et passants se montraient peu loquaces, mais tous prenaient la petite carte distribuée par les agents, avec un numéro de téléphone et un lien web facilitant les dénonciations.

La GRC avait déjà reçu « entre 15 et 20 signalements » ces derniers mois après avoir confirmé publiquement qu’elle enquêtait sur le Service à la Famille chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, soupçonnés de camoufler des postes de police chinois clandestins destinés à surveiller et intimider la diaspora en sol québécois. Les deux organismes ont annoncé publiquement qu’ils poursuivaient la police fédérale en diffamation au mois de mars dernier, mais récemment, ils ont accepté de suspendre leur poursuite pour neuf mois, le temps que l’enquête criminelle se poursuive.

Une vidéo en Mandarin diffusée mardi sur les réseaux sociaux a aussi permis à la GRC de recevoir immédiatement quatre signalements jugés crédibles sur d’autres actes d’ingérence étrangère.