Un sadique sexuel qui a dominé, humilié et agressé sexuellement à répétition deux femmes a été condamné mercredi à une peine sévère de 12 ans de pénitencier. Véritable tortionnaire, Patrick Jacob traitait l’une de ses victimes comme une « chienne », forcée de boire à la gamelle.

« Il les brise psychologiquement pour mieux les dominer. Il fait d’elles ses esclaves sexuelles. Le caractère particulièrement cruel et dégradant des agressions sexuelles est également une circonstance aggravante », a affirmé mercredi le juge Alexandre Dalmau, au palais de justice de Montréal.

Dans le box des accusés, Patrick Jacob semblait hébété par la sentence. Le Montréalais de 39 ans, un plombier de formation qui travaillait comme concierge et instructeur en arts martiaux mixtes, a plaidé coupable l’an dernier à de nombreux chefs d’accusation dans ces affaires. Il espérait toutefois s’en tirer avec cinq ans de prison.

Les crimes commis par Patrick Jacob sont pourtant d’une horreur rarement vue. Sa première victime, Geneviève* a subi plusieurs agressions sexuelles extrêmement dénigrantes aux mains de son bourreau. Une fois, Patrick Jacob l’a étouffée avec un oreiller. Une autre fois, il l’a livrée en pâture à des détraqués qui l’ont agressée sexuellement.

« Le délinquant contrôle, domine et humilie la victime. Il la déshumanise et en fait un objet sexuel qu’il offre même à d’autres hommes. Il n’est pas question d’un geste isolé, mais plutôt d’une conduite récurrente », analyse le juge Dalmau.

Geneviève a été changée pour toujours par ces sévices. Exit la femme forte et indépendante d’antan. Elle est devenue une « esclave de la peur », a-t-elle imagé à la cour. Aujourd’hui, elle a tout perdu d’elle-même : comment s’habiller, à qui parler et quoi manger. Elle souffre de stress post-traumatique.

Isabelle* a, elle aussi, subi l’enfer. Patrick Jacob la traitait comme sa « chienne » et sa « soumise ». Chaque jour, il lui enfilait un collier étrangleur pour chiens (choker) et l’obligeait à marcher à quatre pattes dans l’appartement. Il lui donnait des coups de pied pour la faire avancer avec des bottes à embout d’acier. Isabelle devait boire au sol comme un animal.

Pour montrer qu’il possédait Isabelle, Patrick Jacob a utilisé une « pipe à crack » pour lui brûler le corps. « En fait, il [la] marque au fer rouge comme on le faisait autrefois avec le bétail. Il s’agit d’une action du délinquant particulièrement avilissante pour la victime », estime le juge.

Aujourd’hui, Isabelle a perdu confiance en elle et souffre d’anxiété et de stress post-traumatique.

Dans sa décision, le juge cite une longue liste de facteurs aggravants : la grande vulnérabilité des victimes, la violence sexuelle délibérée et planifiée, le nombre d’agressions sexuelles, l’utilisation de drogues dures pour contraindre les victimes, et la cavale de six mois de l’accusé. Le risque de récidive de l’accusé est « élevé », souligne le juge.

« Il est frappant de constater comment le délinquant a pu rapidement détecter les vulnérabilités [d’Isabelle] et en profiter à peine quelques jours après l’avoir rencontrée », dit le juge.

Aux observations sur la peine, Patrick Jacob a dit regretter ses gestes. Il a évoqué une « mauvaise passe » de l’époque. Des « regrets » pris avec un grain de sel par le juge. « Sa reconnaissance des faits semble évolutive. Tantôt, il se déclare innocent, tantôt il admet “80 %” des faits ou dit simplement que les victimes exagèrent », retient le juge.

Patrick Jacob sera inscrit à vie au Registre des délinquants sexuels. Il lui reste environ sept ans et demi à purger à sa peine compte tenu du temps passé en détention préventive.

Me Jessica Drolet a représenté le ministère public, alors que Me Vicky Powell a défendu l’accusé.

*Noms fictifs en raison d’une ordonnance de la cour protégeant l’identité des victimes