Un homme accusé d’avoir séquestré un influenceur français pour lui voler de la cryptomonnaie dans un guet-apens quasi hollywoodien devra rentrer au Québec pour son procès. En fuite aux États-Unis, l’accusé prétextait être trop blessé pour se déplacer depuis des accidents de Lamborghini.

« Sans raison convaincante et en enfreignant plusieurs conditions, il a quitté le Canada à la veille de ce qu’il croyait être sa date de comparution pour ne jamais y revenir […]. Sur la base d’une preuve médicale suspecte, il cherche à contrôler quand et de quelle manière il participera au débat judiciaire. Une telle approche ne peut être avalisée », a conclu le juge Marc-André Dagenais, le mois dernier.

L’accusé en fuite, Michael-Elie Moussalem, souhaitait assister par visioconférence à son procès, prévu l’automne prochain au palais de justice de Saint-Jérôme. Le juge Dagenais a toutefois rejeté sa requête en ce sens, puis a réactivé le mandat d’arrestation visant l’accusé. Celui-ci se trouve d’ailleurs illégalement aux États-Unis depuis l’échéance de son visa l’an dernier.

Cet ex-résidant de Mont-Royal de 28 ans est accusé de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait causant des blessures et de complot.

Il est soupçonné d’avoir comploté pour piéger un influenceur français de cryptomonnaie, Michael Monteverde, alias « mickalamasse ».

En décembre 2021, l’accusé aurait accueilli sa victime au Québec pour discuter d’un projet d’affaires de cryptomonnaie. Il aurait ensuite attiré l’influenceur dans un luxueux chalet pour permettre à des complices armés de voler son portefeuille de cryptomonnaie. Les 30 000 $ US de crypto dérobés auraient été dirigés dans un compte appartenant à l’accusé.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MICHAEL MONTEVERDE Le Français Michael Monteverde, influenceur de cryptomonnaie

Dans une entrevue avec La Presse l’hiver dernier, Michael Monteverde a décrit une nuit cauchemardesque1. Selon son récit, trois hommes masqués et armés sont débarqués dans le chalet des Laurentides. L’influenceur français soutient s’être battu avec ses assaillants, puis avoir été ligoté par ceux-ci. Il a été gravement blessé à la tête et à la jambe.

À Las Vegas avant sa comparution

Michael-Elie Moussalem a déguerpi aux États-Unis en octobre 2022, alors qu’il devait aller remettre son passeport aux autorités, révèle la décision. Quatre jours avant la date de sa promesse de comparution, le Québécois s’envolait vers Las Vegas. Il n’est jamais revenu au Canada depuis.

Un mandat d’arrêt a alors été lancé en décembre 2022. Or, un juge de paix a jugé suffisant, en mars 2023, que l’accusé soit présent par visioconférence – une erreur, selon le juge Dagenais. Il a donc été remis en liberté, à condition qu’il réside chez ses parents à Mont-Royal. Mais l’accusé ne s’y est jamais rendu.

Michael-Elie Moussalem a expliqué à la Cour être resté en Californie, puisqu’il avait une quinzaine de rencontres quasi quotidiennes dans le cadre de ses affaires impliquant des « stars » et des jetons non fongibles.

Il a toutefois été incapable de donner des détails sur ces rencontres. Des explications « peu crédibles », selon le juge.

L’accusé soutient être incapable de prendre l’avion et de se rendre au Québec en voiture en raison de graves blessures subies l’an dernier. Il affirme avoir été blessé lors d’un premier accident à bord de la Lamborghini Urus de sa sœur, un luxueux VUS de 260 000 $. Deux mois plus tard, il dit avoir été impliqué dans un accident, encore plus grave, au volant du même véhicule.

« Ses affirmations fort surprenantes que les disques de sa colonne sont tous déplacés et que l’environnement pressurisé d’une cabine d’avion leur serait fatal ne trouve appui dans aucun document fourni », conclut le juge Dagenais, en écartant la preuve médicale « suspecte » de l’accusé.

Dans un autre recours, l’État québécois tente de confisquer à l’accusé de nombreux biens qu’il aurait obtenus par des activités illégales, dont une copropriété présumément obtenue de façon frauduleuse. Il est accusé au criminel de fabrication et d’utilisation de faux documents à ce sujet.

Le Procureur général du Québec souhaite mettre la main sur le portefeuille de cryptomonnaie de Michael-Elie Moussalem, évalué à 219 000 $, ainsi que sur de luxueux bijoux trouvés dans sa chambre au domicile de ses parents et dans un appartement, selon une requête déposée l’hiver dernier.

Me Emmanuelle Viau-Smith, Me Éric Bernier et Me Jonathan Rabchuk représentent le ministère public, alors que Me Maxime Raymond défend l’accusé au criminel.

1. Lisez « Pris au piège dans un chalet des Laurentides »