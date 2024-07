(Montréal) Un signaleur routier âgé d’une soixantaine d’années est mort mardi, dans le secteur de Beauport à Québec, après avoir été frappé par un véhicule lourd.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été alerté vers 15 h 55 par plusieurs appels au 911 signalant un accident impliquant un piéton et un véhicule lourd, survenu au 350 rue du Villonet.

Les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux et ont pratiqué des manœuvres dans le but de secourir la victime. L’homme dans la soixantaine, un signaleur routier, a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Le SPVQ a érigé un périmètre afin de protéger la scène tandis que des enquêteurs et techniciens de l’Unité d’identification judiciaire se sont rendus sur place pour recueillir des témoignages et tenter de comprendre les causes et circonstances entourant cet évènement.