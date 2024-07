Massimo Siciliano et Nicolas Daigle, d’anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, en septembre dernier

Les deux ex-hockeyeurs des Tigres de Victoriaville Massimo Siciliano et Nicolas Daigle portent en appel leur condamnation à 30 et 32 mois de prison pour l’agression sexuelle d’une adolescente.

Dans une requête présentée mardi à la Cour d’appel du Québec, l’avocat de Massimo Siciliano, Me Charles Levasseur, plaide que la peine imposée à son client à peine 24 heures plus tôt est « manifestement non indiquée ».

En faisant défaut d’imposer « une peine qui ne visait que, seulement et uniquement, l’infraction commise par l’appelant », le juge Thomas Jacques n’aurait pas non plus respecté le « principe d’individualisation de la preuve », poursuit l’avocat dans sa demande.

Il réclame donc à la Cour d’appel de casser le jugement rendu lundi et de plutôt imposer à son client une « peine d’emprisonnement avec sursis », ce pour quoi la défense avait plaidé dès le départ, c’est-à-dire une peine à purger dans la collectivité sous conditions.

Une demande de remise en liberté durant l’appel a été également présentée.

De son côté, l’avocat de Nicolas Daigle, Me Michel Lebrun, a confirmé par courriel que des requêtes similaires seront déposées mercredi.

Massimo Siciliano et Nicolas Daigle ont écopé lundi de 30 et 32 mois de prison respectivement pour l’agression sexuelle d’une adolescente dans un hôtel de Québec, en juin 2021, le soir de la victoire des Tigres de Victoriaville en finale de la Coupe du président de la LHJMQ.

L’adolescente, qu’il n’est pas permis de nommer en vertu d’une ordonnance de la Cour, était une employée de l’hôtel alors âgée de 17 ans.

Les deux jeunes hommes, qui avaient plaidé coupables en octobre dernier, s’évitant du même coup un procès in extremis, espéraient plutôt écoper d’une peine à purger dans la collectivité.

Or, la gravité de leur crime, « l’agression sexuelle à dimension collective […] d’une victime vulnérable dans un contexte d’abus de confiance et d’objectification d’une adolescente », a fait pencher le juge Thomas Jacques en faveur d’une peine de pénitencier.

