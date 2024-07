Une décision récente de la Cour supérieure qui rejetait la poursuite d’une femme contre le milliardaire Robert Miller, parce que la plaignante avait déjà accepté 50 000 $ en argent comptant dans une enveloppe, met en jeu les droits fondamentaux des victimes de crimes sexuels, plaide l’organisme Juripop, dans une demande pour intervenir devant la Cour d’appel à ce sujet.

« En l’espèce, les questions en litige sont d’une importance considérable. Plusieurs droits fondamentaux ayant un impact immense sur la vie de plusieurs individus au Québec sont en jeu, et ce, malgré l’apparence privée du présent litige […]. Les usagers de Juripop et la population qu’elle a comme mission de soutenir seront directement affectés par l’issue de ce litige » affirment les avocats de l’organisme à but non lucratif, dans leur demande d’intervention.

L’affaire avait été révélée par La Presse en mars dernier : une femme qui disait avoir été recrutée à l’école secondaire par un « réseau d’exploitation sexuelle » au service du milliardaire montréalais Robert Miller avait tenté de poursuivre l’homme d’affaires, son ancienne entreprise et ses collaborateurs pour 8 millions de dollars.

La preuve avait toutefois démontré qu’elle avait déjà participé à une rencontre dans le bureau de l’avocat de Robert Miller, au cours de laquelle on lui avait offert 50 000 $ dans une enveloppe si elle acceptait de renoncer à toute poursuite civile à l’avenir (elle conservait le droit de participer à une procédure criminelle).

PHOTO FOURNIE PAR UNE SOURCE Robert Miller, fondateur de la multinationale Future Electronics

La plaignante avait quitté la réunion avec les 50 000 $, sans signer la renonciation demandée. Le juge de la Cour supérieure Marc St-Pierre avait déterminé que la poursuite de la femme ne pouvait aller de l’avant : en prenant l’argent, elle avait implicitement renoncé à toute poursuite future, même sans signer de document à cet effet, avait tranché le juge.

« Le départ de la demanderesse avec la somme de 50 000 $ ne peut pas s’expliquer autrement », écrivait le magistrat dans son jugement.

« Bien qu’il soit assez surprenant qu’un avocat laisse partir l’autre partie avec le montant d’argent sans que le document de quittance ait été signé, ça peut s’être passé ainsi, vu le court laps de temps à la disposition des parties pour finaliser la transaction », ajoutait-il.

Enjeux primordiaux

La plaignante a fait appel de la décision. En prévision de l’audition de sa cause par la Cour d’appel, Juripop a demandé à pouvoir intervenir elle aussi dans le dossier.

L’organisme, qui reçoit du financement public pour offrir des services juridiques aux victimes de crimes sexuels, affirme que les conclusions du juge de première instance « ignorent complètement les complexités et dynamiques des relations entre les personnes victimes et les personnes autrices de violence et révèlent une méconnaissance à ce sujet ».

Juripop avance notamment qu’une victime ne peut pas renoncer tacitement à un recours futur : son intention de renoncer doit être claire. L’organisme ajoute que l’évaluation du consentement d’une victime doit tenir compte du « contexte d’exploitation sexuelle entre les parties, qui implique un déséquilibre de pouvoir ». Il dit aussi que la décision fait fi du droit à l’avocat de la victime, qui aurait pu être conseillée afin de prendre une décision libre et éclairée avant d’accepter l’argent.

« Les enjeux soulevés par cet appel sont primordiaux pour Juripop et les personnes victimes et survivantes qu’elle dessert. Il est essentiel que le droit se développe de concert avec l’évolution de la compréhension des dynamiques particulières entourant les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles, d’où l’acte d’intervention à titre amical introduit par Juripop dans ce dossier », affirme la directrice générale de l’organisme, Me Sophie Gagnon, dans une déclaration assermentée jointe à la demande.

En parallèle avec plusieurs procédures civiles, Robert Miller a été arrêté par la police de Montréal et accusé de plusieurs crimes sexuels à la fin mai.