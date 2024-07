Pascal Facchino, ce membre des Hells Angels de Trois-Rivières qui avait déclaré récemment devant les commissaires aux libérations conditionnelles que les Hells Angels étaient un groupe d’amis qui aimaient faire de la moto et la fête, causant ainsi la fin abrupte de son audience, sera bientôt libéré d’office – aux deux tiers de sa peine – sous de sévères conditions.

Facchino, 49 ans, purge depuis mars 2020 une peine de huit ans de pénitencier pour gangstérisme, complot et trafic de cocaïne après avoir été arrêté dans une enquête de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

En avril dernier, Facchino s’est présenté devant la Commission pour demander d’aller en maison de transition, chose étonnante pour un Hells Angels, alors que ces derniers préfèrent généralement ne pas s’adresser aux commissaires des libérations conditionnelles et attendre leur libération d’office.

À la première question d’un commissaire, Facchino avait répondu que les Hells Angels étaient un groupe d’amis qui aimaient faire de la moto et la fête. Devant la réaction indignée du commissaire envers ses propos, le motard avait décidé de renoncer à son droit d’obtenir une audience.

Écoute électronique compromettante

Ces propos n’ont peut-être pas aidé Facchino, car ce dernier ne voulait pas être envoyé en maison de transition, mais cette condition lui est tout de même imposée, pour une période d’un an, alors qu’en général elle est évaluée aux six mois.

Facchino ne pourra fréquenter les débits de boisson – sauf les succursales de la SAQ –, ne pourra fréquenter toute personne impliquée dans des activités criminelles ou dans le trafic de stupéfiants, devra chercher ou garder un emploi, ne pourra posséder plus d’un appareil de communication – sans application de messageries cryptées – et plus d’une carte SIM, ne pourra effacer les informations et messages contenus dans ce même appareil, et devra divulguer à son agent de libération toutes ses transactions financières.

« La Commission note aussi que des renseignements tirés d’écoute électronique semblent confirmer que vous fréquentez des membres de groupes menaçant la sécurité (GMS) durant votre actuelle incarcération et auriez donné l’aval de faire battre un détenu ».

Bien que vous assumiez maintenant la pleine responsabilité de vos actes délictuels, vous niez que ceux-ci soient liés aux Hells Angels (caviardé dans le texte). Vous décrivez ce groupe comme un club social et que les gens que vous fréquentez dans ce groupe sont des citoyens respectueux des lois. Texte de la décision des commissaires

« Il en ressort que votre sentiment d’appartenance aux Hells Angels (caviardé dans le texte) est puissant. Votre récidive actuelle, de même nature que lors de votre peine fédérale précédente, additionnée à votre volonté de continuer à être affilié à un groupe menaçant la sécurité, semblent indiquer l’absence de réelle motivation de votre part de vous dissocier de la criminalité, ce qui est aggrave votre facteur de risque de récidive », écrivent notamment les commissaires dans leur décision de 11 pages.

