Une femme dans la cinquantaine se trouve dans un état critique à la suite d’un accident survenu à Trois-Rives, en Mauricie, impliquant une moto et un véhicule.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été alertés vers 14 h 30 au sujet d’une collision s’étant produite près de Trois-Rives, sur la route 155, à la hauteur du kilomètre 75.

D’après les informations de la Sûreté du Québec (SQ), la moto qui circulait en direction nord aurait dévié de sa voie et serait entrée en collision avec un véhicule qui empruntait la même route en direction sud.

Le conducteur de la moto présentait quelques blessures, mais celles-ci ne mettraient pas sa vie en danger. Sa passagère, en revanche, une femme d’une cinquantaine d’années aurait subi des blessures graves nécessitant qu’elle soit rapidement hospitalisée. Elle a été transportée en centre hospitalier et repose dans un état critique.

Dans la voiture, la conductrice, une femme dans la trentaine, n’a pas été blessée, mais la passagère du véhicule, une femme dans la cinquantaine, présentait des blessures mineures. Elle a aussi été transportée à l’hôpital.

Un policier formé en enquêtes et collisions a été dépêché sur les lieux afin d’éclaircir les causes et circonstances entourant l’évènement. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’une collision de nature accidentelle.

Vers 18 h 30 toutes les voies de circulation avaient été réouvertes.