(Montréal) Un homme dans la cinquantaine est mort après être tombé d’un arbre, samedi, à Salaberry-de-Valleyfield, dans la région de la Montérégie.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu en après-midi. Les services d’urgence ont été appelés vers 15 h 30, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) Élizabeth Marquis-Guy.

« Selon les premières informations, un homme dans la cinquantaine s’affairait à couper des branches avant sa chute. Il a été transporté dans un centre hospitalier, car il aurait subi des blessures sérieuses pouvant mettre sa vie en danger. Malheureusement, son décès a été constaté au centre hospitalier », a rapporté Mme Marquis-Guy en soirée.

Des équipements d’Hydro-Québec situés à proximité de l’incident ont été endommagés, si bien que le courant a dû être coupé par mesure préventive, a fait savoir la relationniste.

Un enquêteur de la SQ et un technicien en identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux afin d’éclaircir les causes et les circonstances entourant l’évènement.

Une enquête est en cours.