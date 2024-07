(Montréal) Un suspect a été arrêté en lien avec une agression par arme blanche dans le quartier du Village, survenue vendredi.

La Presse Canadienne

Un appel a été passé vers 16 h 05 vendredi pour signaler qu’un homme aurait été agressé au coin de la rue Ontario et de la rue Beaudry. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé un homme de 37 ans blessé au haut du corps avec un objet tranchant ou piquant. Il a été transporté vers un centre hospitalier et est désormais hors de danger, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), samedi.

Les premières informations obtenues par le SPVM auprès de différents témoins indiquent qu’une altercation aurait eu lieu entre la victime et un autre homme et que, durant l’altercation, le second individu aurait agressé l’homme de 37 avec un objet tranchant ou piquant, le touchant au haut du corps.

Le suspect aurait rapidement quitté les lieux, mais a été arrêté par les policiers peu après. Le SPVM indique qu’il s’agit d’un homme de 34 ans, qui a rencontré les enquêteurs vendredi soir.

Un périmètre a été établi autour de la zone et des enquêteurs ont été dépêchés pour analyser la scène afin de comprendre les circonstances de cette agression.

La rue Ontario a été fermée entre les rues de la Visitation et Beaudry vendredi après-midi.