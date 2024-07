Malgré une nette diminution du nombre d’homicides sur son territoire, la police de Longueuil rapporte une augmentation des crimes contre la propriété, notamment en lien avec les vols de véhicules sur la Rive-Sud de Montréal. La violence conjugale est également de plus en plus répandue chez les jeunes, selon les données de l’année 2023.

C’est ce qui ressort du bilan du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), diffusé vendredi matin.

On note une diminution de 2,8 % des crimes contre la personne en 2023 par rapport à l’année précédente. Les cas d’homicides sont passés de neuf à quatre. Sur les quatre décès survenus en cours d’année, trois sont reliés à une problématique de santé mentale, selon le bilan annuel. « Cette baisse témoigne de l’efficacité de nos efforts conjoints, menés en amont, afin d’assurer la sécurité de notre communauté », indique le SPAL par communiqué.

Les actions contre la délinquance juvénile et la violence dans les écoles ont porté leurs fruits : le corps policier note une réduction de 20 % de la criminalité chez les personnes mineures au cours de l’été dernier.

Vol de voitures et violence conjugale

Les crimes contre la propriété ont augmenté de 11,2 % principalement en raison de l’augmentation fulgurante des vols de véhicules ces dernières années, qui sont en hausse de 22,7 % en 2023. Cette tendance n’est malheureusement pas unique à notre région et a été observée dans l’ensemble du pays.

Selon le SPAL, plus de 93 % de ces vols sont reliés aux activités de réseaux organisés. « Bien que la problématique s’étende à l’ensemble de l’agglomération, les stationnements d’hôtel et de centres commerciaux sont apparus comme étant des lieux de prédilection pour les voleurs. »

Le SPAL a mis sur pied en décembre dernier une nouvelle équipe dédiée à la violence conjugale, qui représente 30 % de l’ensemble des crimes contre la personne dans l’agglomération de Longueuil.

Fait à noter : la forte implication des adolescents dans les dossiers de violences conjugales. « En excluant les infractions commises en contexte conjugal et familial, plus d’un évènement sur cinq (22,3 %) de voies de fait, vols qualifiés, harcèlement, menaces et intimidation, implique une personne âgée de 12 à 17 ans », note-t-on dans le bilan.