Un membre de gang s’en tire avec six mois de prison

Un présumé membre de gang traqué par les policiers l’été dernier et arrêté pour possession d’arme à feu s’en tire avec une peine de moins de six mois. Sa coaccusée, ancienne employée d’un centre jeunesse de Montréal, a pour sa part été acquittée.

Samahel Lochard, surnommé Lil Black, est considéré par la police comme membre d’un gang de rue de Montréal-Nord.

L’homme de 19 ans, défendu par Me Vicky Powell, a plaidé coupable aux accusations de possession d’arme mercredi à Joliette. Détenu depuis près d’un an, il a reçu une peine clémente de six mois moins un jour suivie d’une probation de trois ans.

Sa coaccusée Valery Labelle a quant à elle été blanchie de toutes les accusations.

En août 2023, les policiers surveillaient de près Lochard, qui venait tout juste d’avoir 18 ans. Selon un bref résumé des faits prononcé lors de l’audience, la police avait reçu des informations concernant une décharge d’arme à feu et deux membres d’un gang de rue de Montréal-Nord : Dardy Lavaud, alias Baby Savage, et Lochard.

Ce dernier habitait un appartement situé dans le même immeuble que celui de Valery Labelle.

Quelques jours plus tard, une arme à feu a été trouvée lors d’une perquisition dans le logement de la jeune femme, qui travaillait dans un centre jeunesse.

Dossier réglé

Les policiers ont découvert un pistolet Glock de calibre 0,40, caché dans le tiroir de la cuisine. L’arme n’avait finalement aucun lien avec le crime sur lequel enquêtaient les autorités lors de cette opération réalisée en août 2023, a-t-on expliqué lors de l’audience.

Les avocats de la défense ont déposé mercredi une requête d’exclusion du mandat de perquisition, alléguant une fouille abusive des policiers. « On ne peut pas juste avoir des soupçons. Monsieur est vu une fois dans une filature rentrer dans l’appartement », a expliqué au juge Me Bruno Bouthillier, qui défend la jeune femme.

« Quelles informations on a par rapport à Mme Labelle, à part qu’elle travaille au centre jeunesse et que c’est la copine de M. Lochard ? », s’est questionné Me Bouthillier.

Les deux parties ont finalement réglé le dossier. C’est Me Jean-François Tessier qui représentait le ministère public.