(Québec) Un cadavre a été retrouvé mercredi matin en bordure de la rivière Saint-Charles, à Québec.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été alerté à 10 h 24 par un citoyen qui aurait trouvé un corps au bord de la rivière, dans le secteur Saint-Sauveur.

Les policiers se sont rapidement rendus sur place et ont constaté la mort évidente de la victime dont on ne connaît pour l’instant pas l’identité.

Une scène policière a été érigée et des enquêteurs de l’Unité d’identification judiciaire se rendront sur les lieux où le corps a été retrouvé pour tenter de comprendre les causes et circonstances entourant ce décès.