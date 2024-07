Hamza Adnane, tête d’affiche d’un gang de rue de Saint-Léonard, a été arrêté par la police de Montréal mardi pour possession d’armes à feu.

Le suspect surnommé Mekra est considéré par les autorités comme membre d’une clique criminalisée nommée EGK, installée dans le secteur de Saint-Léonard depuis quelques années. Selon nos sources, Hamza Adnane pourrait être lié à d’autres évènements impliquant des armes à feu survenus dans les dernières années.

L’homme de 24 ans et sa présumée complice Sofia Carmela Curcuruto ont comparu mercredi au palais de justice de Montréal. Le duo fait face à plusieurs chefs d’accusation liés à la possession d’arme à feu. Adnane aurait farouchement résisté à son arrestation : il est également accusé d’entrave au travail des policiers et de voie de fait sur deux agents de la paix.

Adnane aurait ainsi brisé la majorité de ses conditions de remise en liberté imposée par le tribunal dans des dossiers en cours : il aurait eu en sa possession un pistolet Glock et un chargeur et ne résidait pas à l’adresse requise par le tribunal au moment de son interpellation. Les agents ont aussi retrouvé des substances illicites et du matériel de vol de voiture dans son véhicule.

Le jeune homme, actuellement détenu, avait déjà été arrêté il y a trois ans, alors qu’il se cachait à Sudbury, en Ontario. Il était alors soupçonné d’un déchargement d’arme à feu survenu en mai 2021 à l’angle des rues des Angevins et de Lisieux, dans l’arrondissement de Saint-Léonard.