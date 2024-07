(Senneterre) Un cycliste est décédé, mardi après-midi, à la suite d’une collision sur la route 113 Sud, à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, rapporte la Sûreté du Québec.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux de l’incident aux environs de 15 h. Les premières informations recueillies par la police indiquent que le cycliste, un homme de 69 ans, a été happé par une automobiliste de 84 ans, alors que les deux circulaient en direction nord, sur la route 113 Sud.

Le cycliste a été évacué vers un centre hospitalier où son décès a été constaté.

La SQ indique qu’une enquête est en cours et que la route 113 Sud a été partiellement fermée à la circulation afin qu’un policier formé en enquête collision, dépêché sur les lieux, puisse établir les causes et circonstances de l’incident. La circulation se fait en alternance.