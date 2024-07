Une Chinoise a été arrêtée près d’un lac du Vermont, près du Québec, pour avoir tenté de faire passer clandestinement au Canada, en kayak, 29 tortues boîtes orientales, une espèce protégée, selon les douaniers américains.

Lisa Rathke Associated Press

Wan Yee Ng a été arrêtée vendredi matin dans un Airbnb à Canaan, au Vermont, à quelques minutes de route de la frontière avec l’Estrie, alors qu’elle s’apprêtait à embarquer dans un kayak gonflable avec un sac de sport sur le lac Wallace, selon l’affidavit d’un agent déposé devant un tribunal fédéral.

Les agents avaient été informés par la Gendarmerie royale du Canada que deux autres personnes, dont un homme qui serait son mari, avaient commencé à pagayer sur une embarcation pneumatique depuis la rive canadienne du lac vers les États-Unis, indique également l’affidavit.

Les agents ont fouillé son lourd sac de sport et ont trouvé 29 tortues boîtes vivantes, emballées individuellement dans des chaussettes, toujours selon l’affidavit qui mentionne aussi que les tortues boîtes orientales sont connues pour être vendues sur le marché noir chinois pour 1000 $ chacune.

Mme Ng est accusé d’avoir tenté d’exporter les tortues des États-Unis, en violation de la Loi sur les espèces en péril. Un juge fédéral a ordonné vendredi son maintien en détention. Le bureau fédéral du défenseur public, qui la représente, a refusé de commenter.

Les agents frontaliers ont repéré Mme Ng pour la première fois dans la location Airbnb en mai lorsqu’ils ont remarqué un véhicule immatriculé en Ontario circulant sur une route du Vermont à Canaan, dans une zone utilisée par les passeurs. Le lac Wallace a déjà été utilisé pour la traite de personnes et le trafic de stupéfiants, indique l’affidavit. Le véhicule était entré aux États-Unis à Alburgh, dans le Vermont, ont indiqué les agents.

Mme Ng a été admise aux États-Unis en mai avec un visa de visiteur avec pour destination Fort Lee, au New Jersey, indique l’affidavit. Les douaniers ont appris le 18 juin qu’elle était de nouveau entrée aux États-Unis à Buffalo dans un véhicule immatriculé au Québec et qu’elle devait arriver au même Airbnb près du Lac Wallace, au Vermont, le 25 juin, indique l’affidavit. Ils ont alors commencé à surveiller la propriété.