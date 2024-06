(Brossard) Un septuagénaire est mort après une collision avec un véhicule survenue sur le boulevard du Quartier à l’intersection de la rue de Lancaster, à Brossard, en Montérégie.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit vers 6 h 30 dimanche matin, alors qu’un automobiliste, un homme dans la vingtaine, aurait heurté un piéton septuagénaire. Ce dernier a succombé à ses blessures.

Un suspect a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse causant la mort, a indiqué l’agente Mélanie Mercille, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Un périmètre a été érigé et le boulevard du Quartier demeure fermé entre le chemin des Prairies et la rue de Lancaster, alors que des reconstitutionnistes et des enquêteurs se rendront sur les lieux afin d’analyser la scène.