(Montréal) Une collision mortelle impliquant plusieurs véhicules est survenue dimanche matin sur l’autoroute 15 en direction sud, à Montréal, alors que les policiers enquêtent sur un possible délit de fuite.

Les services d’urgence se sont rendus dans le secteur de l’échangeur Turcot, sur l’autoroute 15, à la bretelle menant à la route 136, en direction est vers 6 h dimanche matin.

Une personne serait morte dans la collision : son décès a été constaté sur les lieux. Son sexe ou son âge n’ont pas été confirmés. Un jeune homme d’âge mineur serait actuellement à l’hôpital par prévention, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), un automobiliste possiblement impliqué dans cet accident aurait quitté les lieux. Les policiers sont parvenus à localiser son véhicule abandonné quelques centaines de mètres plus loin, mais il n’y avait plus « personne à bord », a mentionné Adam Marineau, porte-parole de la SQ.

La division des crimes majeurs de la SQ est chargée de faire la lumière sur les causes et les circonstances de l’accident et plusieurs témoins seront rencontrés.

La fermeture de la bretelle donnant sur la route 136 en direction est a donc été annoncée « pour une durée indéterminée », a ajouté Adam Marineau.

Avec des informations de La Presse Canadienne