Une trentaine de manifestants propalestiniens ont bloqué la voie ferrée à l’intersection des boulevards Seigneurial et Sir-Wilfrid-Laurier, à Saint-Bruno-de-Montarville, vers 10 h ce samedi matin.

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sont arrivés sur les lieux en milieu de matinée alors que des manifestants brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « contre le transport colonial à des fins génocidaires ».

Selon un communiqué du Collectif ad hoc d’action directe BDS, les manifestants visaient le transport par voie ferrée de marchandises à destination d’Israël.

Une publication sur les réseaux sociaux du SPAL explique qu’une femme âgée de 31 ans ainsi qu’un homme âgé de 33 ans ont été arrêtés.

La femme fait face à des accusations de méfaits et l’homme à des accusations de voies de fait et d’entrave envers les policiers.

Le SPAL ajoute que quatre policiers ont été « incommodés par du poivre de cayenne » et que personne n’a été blessé du côté des manifestants

Des biens circuleraient entre Montréal et Halifax sur des trains de marchandise du Canadien National (CN) et ensuite vers Haïfa à bord de bateaux appartenant à la compagnie Zim Integrated Shipping Services Ltd.

« Nous avons fait des pétitions, des déclarations, et des résolutions, et ça n’a pas marché », a déclaré dans le communiqué une des personnes organisatrices de la manifestation Dominique Gagnon. Nous bloquons aujourd’hui les rails utilisés pour transférer des biens entre le Canada et l’entité sioniste parce que la classe politique en entier a laissé tomber la Palestine. »