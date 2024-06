(Toronto) Des documents judiciaires montrent que le milliardaire ontarien Frank Stronach est accusé d’avoir agressé sexuellement sept personnes de 1977 jusqu’en février dernier, ce qui porterait à 10 le nombre des présumées victimes.

Sonja Puzic La Presse Canadienne

Les documents judiciaires déposés vendredi fournissent des informations supplémentaires sur les huit nouvelles accusations portées mercredi par la police contre M. Stronach.

L’homme de 91 ans avait d’abord été arrêté début juin pour cinq accusations à caractère sexuel impliquant trois plaignantes différentes. La Police régionale de Peel, en banlieue de Toronto, a expliqué mercredi que de nouvelles victimes présumées s’étaient ensuite manifestées.

Des documents judiciaires déposés au palais de justice de Brampton jettent davantage de lumière sur ces plus récentes accusations, qui découlent d’évènements qui se seraient produits à Toronto, dans ses environs et ailleurs en Ontario.

Le milliardaire ontarien est accusé de tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur une femme entre juin 1977 et janvier 1978. Il est aussi accusé d’avoir agressé sexuellement six autres personnes dans les années 1980, 1990, au début des années 2000 et plus tôt cette année, selon les documents judiciaires.

Les cinq accusations portées début juin concernaient des crimes allégués remontant aux années 1980 et jusqu’à 2023.

Son avocat, Brian Greenspan, a déjà indiqué que son client niait toutes les accusations et qu’il comptait bien blanchir « vigoureusement » sa réputation.

« Il a passé sa vie à s’impliquer pour le bien de sa communauté et le bien de l’industrie canadienne », a écrit Me Greenspan dans un communiqué cette semaine, affirmant que M. Stronach envisageait de poursuivre ce travail.

L’accusé doit comparaître au palais de justice de Brampton le 8 juillet prochain.

Une PME devenue un géant

Frank Stronach, né en Autriche en 1932, est devenu l’une des personnes les plus riches du Canada en créant Magna dans son garage en 1957 ; il en a fait ensuite l’un des plus importants fournisseurs de pièces automobiles au monde.

Il a également fondé The Stronach Group, une entreprise spécialisée dans les courses de chevaux, et Stronach International en 2018, une entreprise axée sur les aliments biologiques et la « micromobilité électrique ».

M. Stronach a démissionné de son poste de président de Magna en 2011 et a fondé son propre parti politique dans son Autriche natale l’année suivante.

Il est le père de l’ancienne politicienne canadienne Belinda Stronach, qui a été députée conservatrice avant de traverser le parquet de la Chambre des communes pour se joindre aux libéraux en 2005.

En 2018, Frank Stronach a intenté une poursuite de plus de 500 millions contre sa fille, ses deux petits-enfants et un ancien associé, alléguant qu’ils avaient mal géré les actifs de la famille et comploté pour en prendre le contrôle. La poursuite a été réglée à l’amiable en 2020, ce qui a divisé la fortune familiale entre deux factions.