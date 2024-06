Début mardi du procès de Fatima El Boukhari, 49 ans, pour fraude de plus de 5000 $. Elle était directrice d’une garderie et faisait croire aux parents qu’il s’agissait d’un CPE.

Une directrice de garderie accusée de fraude et de falsification de documents

Premier jour de procès d’une directrice de garderie, accusée de fraude et de falsification de documents, mardi au palais de justice de Montréal. Fatima El Boukhari aurait retiré dans les comptes bancaires des parents les versements anticipés qui leur étaient versés en prétendant que la garderie était en processus de devenir subventionnée et que cette somme devait financer l’organisme.

La valeur des montants que se serait appropriés l’accusée varie entre 1000 $ à 10 000 $, selon les victimes.

En 2020, Valérie Gagné inscrit sa fille de 2 ans et demi dans une garderie non subventionnée de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Sa fille ne fera que 3 jours, mais Mme Gagné recevra des versements de Revenu Québec de plusieurs milliers de dollars dans son compte bancaire, qui seront retirés la journée même pour financer la garderie.

« Aujourd’hui encore, je dois 9000 $ au gouvernement avec les intérêts », a expliqué Valérie Gagné dans le cadre de son témoignage devant la Cour du Québec. Mme Gagné a été la première victime entendue lors du procès.

Quatre versements de 1500 $ lui auraient été envoyés par Revenu Québec dans son compte bancaire personnel, avant d’être retirés la journée même par l’accusée. Les versements ont continué même après que sa fille n’aille plus à la garderie.

Mme Gagné a signé la demande de versements anticipés « dans une pile de documents » sans savoir de quoi il s’agissait. Selon la victime présumée, lors de son témoignage, certaines informations auraient été falsifiées, comme l’adresse au dossier, le revenu familial, l’emploi et le nombre de jours de présence à la garderie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fatima El Boukhari avec son avocate Amélie D’Assylvas

Elle aurait appelé Mme El Boukhari à plusieurs reprises pour comprendre les versements et les coûts. La somme de 1500 $ pour trois jours lui semblait excessive. Elle aurait appelé Revenu Québec au quatrième versement. Le gouvernement lui aurait transmis les documents falsifiés, mettant en lumière la fraude présumée.

La défense estime que Mme Gagné a une part de responsabilité : elle aurait dû questionner Revenu Québec lors des versements, plutôt qu’appeler uniquement l’accusée. La défense croit que l’accusée aurait souhaité toucher une somme de la fraude.

Le procès se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine pour une durée totale de 6 jours. Le juge Salvatore Mascia préside l’audience.