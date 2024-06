À leur arrivée sur les lieux, des agents du Groupe tactique d’intervention ont retrouvé quatre personnes inconscientes et intoxiquées dans un appartement, ainsi qu’une dizaine de femmes entre 18 et 35 ans

Une importante opération policière a libéré une dizaine de femmes du Motel Saint-Jacques, un établissement où plusieurs personnes vulnérables étaient exploitées, le 20 juin dernier.

Les femmes ont été prises en charge par des intervenants du réseau de la santé après cette intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le motel situé dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, a rapporté Noovo Info.

Cette opération est l’une des plus importantes de l’histoire récente du SPVM, selon Noovo Info, qui précise qu’une soixantaine d’agents ont été déployés sur les lieux, en plus d’intervenants et travailleurs sociaux du réseau de la santé et du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).

À leur arrivée sur les lieux, des agents du Groupe tactique d’intervention ont retrouvé quatre personnes inconscientes et intoxiquées dans un appartement, ainsi qu’une dizaine de femmes entre 18 et 35 ans, certaines d’entre elles ayant été exploitées sexuellement, d’autres montrant un état de santé grave. Elles ont toutes été prises en charge par le CAVAC et le CIUSSS.

Le propriétaire du motel et un employé ont été arrêtés et font face à des accusations liées au proxénétisme et aux stupéfiants. Le Motel Saint-Jacques demeure sous tutelle du SPVM jusqu’à nouvel ordre.