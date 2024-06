Un individu retrouvé entre la vie et la mort

(Montréal) Une personne a été retrouvée dans un état grave lundi soir dans la petite ville de Disraeli, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été alertés vers 18 h 30 au sujet d’un individu gravement blessé qui se trouvait sur le chemin Marcotte à Disraeli, rapporte la Sûreté du Québec.

Au vu de ses blessures, la personne a rapidement été transportée vers un centre hospitalier. Les autorités de santé craignent présentement pour sa vie.

Des enquêteurs et techniciens du service de l’identité judiciaire se sont rendus sur les lieux. Ils tentent d’éclaircir les causes et circonstances qui entourent cet évènement.