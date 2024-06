Un homme âgé de 36 ans a été retrouvé sans vie au parc Angrignon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, lundi après-midi. Il serait mort d’une cause accidentelle.

Thomas Emmanuel Côté La Presse

Les policiers ont reçu un appel vers 13 h 55 pour un homme mort dans le secteur nord du parc Angrignon, à 250 m de la station de métro du même nom. Ils ont constaté son décès dès leur arrivée, son corps gisant à quelques mètres des rives d’un lac.

Jusqu’en soirée, les policiers parlaient d’une « mort suspecte », avant d’attribuer son décès à une cause « accidentelle ».

L’identité de l’homme n’est pas encore connue publiquement. On sait cependant qu’il est arrivé au parc dimanche soir à l’occasion d’une petite fête entre amis. Les gens présents sur place ont quitté la fête en soirée, tandis que le corps a été retrouvé le lendemain.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Les enquêteurs se sont rendus sur place lundi après-midi pour rencontrer des témoins et tenter d’élucider les circonstances de l’évènement.

La police tente donc de comprendre ce qui s’est passé « entre [dimanche] – la dernière fois où son entourage [l’] a vu – et lundi ». Les enquêteurs se sont rendus sur place lundi après-midi pour rencontrer des témoins et tenter d’élucider les circonstances de l’évènement. La scène était protégée par les patrouilleurs et un périmètre de sécurité a été mis en place, avant d’être levé en soirée.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps, dans les prochains jours.