(Montréal) Quatre personnes ont été enlevées ce vendredi matin dans un immeuble du Vieux-Port. Selon des informations obtenues par La Presse, une des personnes enlevées serait Kevin Mirshahi, un adepte de la cryptomonnaie qui était la cible de menaces à la suite d’une affaire frauduleuse.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu’un quadruple enlèvement a eu lieu vers 4 h ce matin dans l’est de l’arrondissement de Ville-Marie. Les policiers avaient été dépêchés sur les lieux à la suite d’un appel au 911 mentionnant un « conflit ».

Selon les informations obtenues par La Presse, Kevin Mirshahi, un influenceur connu dans le monde de la cryptomonnaie, était sorti de son domicile la veille, en soirée. À son retour vers 4 h du matin, il serait revenu dans son appartement situé au 859, rue de la Commune est, en compagnie de trois autres personnes. Il s’agirait de deux femmes et d’un homme.

Toujours selon nos informations, les quatre individus auraient été enlevés dans le stationnement souterrain de l’immeuble.

Des témoins auraient alors vu un ou des véhicules quitter la scène à toute vitesse. Le ou l’un des véhicules suspects aurait été retrouvé incendié à Laval.

De son côté, le Service de police de la Ville de Laval (SPL) confirme qu’un véhicule incendié a été retrouvé à Laval-sur-le-Lac à l’ouest de la ville, au coin des rues les Plaines et les Érables.

Un poste de commandement du SPVM a été établi aux alentours de l’immeuble du Vieux-Montréal et les enquêteurs de la section des crimes majeurs sont actuellement sur les lieux pour en savoir davantage sur les circonstances de cet enlèvement.

Une présumée victime connue de la justice

En juillet 2021, Kevin Mirshahi avait été mis en cause par le tribunal administratif des marchés financiers (TMF) dans une affaire de cryptomonnaie.

L’influenceur était alors à la tête d’un groupe privé nommé Crypto Paradise. Ce groupe avait contribué à faire la promotion sur les réseaux sociaux d’une cryptomonnaie, le « MRS », qu’un jeune entrepreneur lavallois dans la vingtaine, Antoine Marsan, avait lancée en février de la même année.

À cette époque, Kevin Mirshahi avait alors affirmé à La Presse avoir « amené d’autres influenceurs » avec lui dans cette aventure afin de « créer une sorte de hype ».

La campagne de promotion aurait alors fait les louanges de la MRS en avançant que sa valeur allait connaître une croissance fulgurante. Près de 2000 investisseurs, dont certains d’âge mineur, avaient alors misé massivement dans cette nouvelle cryptomonnaie.

L’idylle ne fut que de courte durée quand, à la mi-avril 2021, un important investisseur à l’identité inconnue a vendu 10 % des devises en une seule nuit, lui permettant ainsi d’empocher un important profit, mais faisant chuter subitement la valeur de la MRS.

Douche froide immédiate pour les milliers d’investisseurs qui ont perdu subitement et collectivement près de 2 millions de dollars.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là. Ni le projet de financement ni la compagne de promotion n’avait été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme l’impose le cadre réglementaire.

Une enquête avait alors été entreprise par l’AMF, qui a par la suite obtenu par le TMF une ordonnance de blocage, interdisant à Mirshahi et Marsan d’exercer toute activité de courtier ou de conseiller en investissement, et empêchant toute opération sur des valeurs. Cette ordonnance a ensuite été prolongée par le tribunal et se terminera le 4 juillet prochain.

Une résidence « sous surveillance accrue »

Après le fiasco entourant cette cryptomonnaie, Antoine Marsan et Kevin Mirshahi avaient reçu des centaines de menaces de mort venant d’investisseurs en colère.

Kevin Mirshahi avait alors expliqué à La Presse, que sa résidence avait été placée sous « surveillance accrue » par la police à la suite des menaces.