Condamné à 13 ans de prison pour avoir agressé sa nièce et leurs filles

Selma* avait 16 ans quand son oncle de 33 ans l’a isolée, violentée et agressée plus de 1000 fois. Elle est tombée enceinte de son bourreau et a eu deux filles, qu’il a aussi violées pendant qu’elles étaient enfants. Il vient d’être condamné à 13 ans de prison.