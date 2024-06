Wendy Devera et Stephan Probst

La Couronne déplore les mythes et stéréotypes soulevés par la défense

Prise de remords après avoir trompé son chum avec un autre homme, Victoria* a inventé une fausse histoire de viol collectif, a plaidé la défense jeudi en s’efforçant de dépeindre la plaignante comme une menteuse. Des mythes et stéréotypes, a déploré la Couronne au procès du médecin spécialiste Stephan Probst et de sa conjointe.

« C’est l’un des mythes les plus ancrés dans notre société, et dans le droit canadien […] celui de la femme qui a une relation extra maritale, qui a des remords, et qui invente de toutes pièces une histoire d’agression sexuelle. […] Il faut faire très attention, parce que selon moi, vous n’avez pas un début de preuve que c’est le cas dans ce dossier », a plaidé Me Delphine Mauger, procureure de la Couronne.

« Je vous demande de rejeter ces mythes et stéréotypes », a insisté Me Mauger, qui fait équipe avec Me Jérôme Laflamme.

Stephan Probst, 46 ans, et sa conjointe Wendy Devera, 30 ans, sont accusés d’avoir agressé sexuellement en groupe une jeune artiste en 2020. Spécialiste en médecine nucléaire, Stephan Probst est chef médical à l’Hôpital général juif et professeur à l’Université McGill.

À l’époque, Victoria* voulait vivre une « expérience » sexuelle avec une autre femme. Son chum était au courant et l’appuyait dans sa quête. Elle avait rencontré Wendy Devera sur une application. Quand elle s’est rendue au penthouse de Stephan Probst pour rejoindre Wendy, la plaignante était claire qu’elle ne voulait pas de relation avec un autre homme.

Au procès, Victoria a raconté avoir été agressée sexuellement par Stephan Probst, alors qu’elle avait été vraisemblablement droguée à la MDMA (ecstasy). Wendy Devera retenait la plaignante pendant l’agression, selon sa version. Quand Victoria a pris la fuite, elle affirme avoir été agressée à nouveau par l’accusé. Elle est partie à moitié nue dans un taxi.

« Toute cette histoire a été inventée », a insisté l’avocate de la défense, Me Valérie Riendeau.

Selon la défense, Victoria s’est laissé emporter dans une soirée « de drogue et de sexe avec un autre homme ». Une fois dans le taxi, elle a été prise d’une crise de panique, comme elle y est « prédisposée », selon la défense, et elle a inventé une histoire pour son chum.

« Pourquoi autant mentir ? Pourquoi autant cacher de choses si ce n’est qu’elle avait plusieurs choses à se reprocher ? […] Elle avait rompu l’entente avec son conjoint. Elle s’était fait une promesse à elle-même de respecter ses valeurs et ses principes », a plaidé Me Riendeau.

La juge Suzanne Costom lui a alors demandé pourquoi une femme supposément prise de remords appellerait en larmes son chum pour inventer une histoire sur le champ ?

« On fait face à quelqu’un qui fait de l’anxiété », a martelé Me Riendeau.

Selon la défense, une fois la plainte engagée, la plaignante n’a pas eu « d’autres choix que de construire une histoire pour étaler les fausses accusations ».

Pour la Couronne, il s’agit d’un « mythe fondateur » en droit canadien.

Un consentement implicite ?

Dans tous les cas, selon la Couronne, le témoignage même de Stephan Probst au procès démontre qu’il n’a pris aucune mesure pour s’assurer du consentement de la plaignante à une pénétration vaginale sans condom. À la barre, Stephan Probst a évoqué les « gémissements » de la plaignante et le regard de celle-ci en voyant son pénis en érection comme preuve de consentement « implicite ».

Or, ni le consentement implicite ni le consentement ambigu n’existent en droit canadien, rappelle Me Mauger. « Seul un oui peut dire oui », a-t-elle insisté. De plus, la plaignante avait exprimé un « refus très clair » un peu plus tôt dans le spa, alors que Stephan Probst avait tenté de l’embrasser.

Au procès, Victoria a raconté s’être sentie étourdie et avoir eu de la difficulté à se déplacer pendant la soirée. Elle peinait même à se rhabiller à un certain moment. Or, pour la défense, la plaignante a clairement exagéré ses symptômes. La preuve : elle a eu ensuite assez d’équilibre pour faire un cunnilingus à la coaccusée.

« Je vais être crue : faire un cunnilingus en doggy-style, il faut un certain l’équilibre », a plaidé Me Riendeau. D’ailleurs, la plaignante a soi-disant eu assez de force pour courir vers la sortie, a soulevé l’avocate.

Selon l’autre avocate de la défense Me Ana-Maria Mocanu, Stephan Probst a été « très crédible » et n’a été contredit sur aucun fait.

Wendy Devera n’a pas témoigné.

Les plaidoiries se poursuivent jeudi après-midi.