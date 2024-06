Condamné à 13 ans de prison pour avoir agressé sa nièce et leurs filles

Selma* avait 16 ans quand son oncle de 33 ans l’a isolée, violentée et agressée plus de 1000 fois. Elle est tombée enceinte de son bourreau et a eu deux filles, qu’il a aussi violées pendant qu’elles étaient enfants. Il vient d’être condamné à 13 ans de prison.

« Son père lui a volé sa jeunesse et son innocence », a indiqué la juge Dannie Leblanc, de la Cour du Québec, au sujet d’une des filles de l’homme, au terme de l’audience au palais de justice de Longueuil.

La Couronne demandait une peine de 15 ans contre l’homme, que la loi nous interdit d’identifier pour protéger l’identité de ses victimes. La défense en réclamait 8. Il était en liberté en attendant sa sentence. Les crimes ont eu lieu sur une période de plus de 16 ans. Me Bruno Des Lauriers, le procureur, s’est dit satisfait de la peine imposée. « Je suis admiratif du courage des victimes », a-t-il fait valoir à la sortie de l’audience.

« Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d’abus sexuels pour révéler des secrets personnels et si intimes », a dit la juge dans un message adressé directement aux victimes, visiblement émotives à la sortie du tribunal. « Soyez fières d’avoir dénoncé », a-t-elle ajouté.

Isolée au Canada

La nièce de l’homme, Selma, qui ne peut pas être identifiée, est originaire d’Afrique. Elle s’est exilée en France pour étudier avec sa sœur, mais a appris en 2001 qu’elle était enceinte. À 16 ans, Selma a été confiée à sa grand-mère au Québec, et s’est fait avorter.

À l’époque, ses parents ont refusé qu’elle retourne en France parce qu’elle « jet[ait] le déshonneur » sur sa famille. C’est alors qu’elle est tombée sous le joug de son oncle. Il commence à l’agresser à cette époque. À la suite d’une réunion familiale, Selma et son bourreau partent vers le nord du Québec. Ils ont des relations sexuelles tous les jours.

« Elle se sentait captive, effrayée, ne sachant où aller », a indiqué la juge dans son verdict.

À ce moment, Selma est la prisonnière de son oncle, qui l’agresse fréquemment et qui est contrôlant avec elle. Il lui refuse tous contacts avec l’extérieur et surveille tous ses déplacements. « Il exerçait un contrôle total sur elle », a fait valoir la magistrate.

Selma a essayé de prendre la fuite pieds nus dans le froid, mais a été rattrapée par son oncle, qui a menacé de la tuer, et de « la couper en petits morceaux ».

Agresser ses filles

Avec les nombreuses relations sexuelles, la victime tombe enceinte plusieurs fois. « Elle finissait par perdre le fœtus après avoir pris un cocktail d’aspirine et de coca-cola, à la suggestion de l’accusé. » Une tactique qui fonctionne « quelques fois », selon la juge.

Après les nombreuses fausses couches, Selma et son oncle ont deux filles. Le « couple » s’installe à La Prairie, sur la Rive-Sud. « Ils ont formé une famille en apparence normale », a souligné la magistrate dans le verdict de culpabilité.

Au fil des années, il agresse ses deux filles à plusieurs reprises. « lI lui offrait des friandises en échange d’actes sexuels », a mentionné la juge dans sa décision, au sujet d’une des victimes.

À la fin de sa 6e année du primaire, la plus jeune fille, alors âgée de 12 ans, écrit une lettre pour dénoncer son père à sa mère. C’est ce qui pousse Selma à fuir vers un centre d’hébergement avec ses deux enfants.

Le délinquant, qui n’est pas citoyen canadien, sera renvoyé dans son pays natal à l’expiration de la peine, a indiqué la juge.

*Nom fictif