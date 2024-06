(Montréal) Un travailleur est mort sur un chantier de construction mercredi, au square Phillips à Montréal.

La Presse Canadienne

Le travailleur est un sous-traitant de la compagnie Magil Construction. Le décès aurait été constaté sur place.

Pour l’instant, l’entreprise est en mesure de confirmer que l’accident se serait produit entre 11 h et 11 h 15 mercredi, alors qu’un objet serait tombé et aurait percuté le travailleur.

En mêlée de presse mercredi après-midi, le ministre du Travail, Jean Boulet, a indiqué qu’il s’agissait d’un homme dans la mi-vingtaine. M. Boulet a offert ses sympathies aux proches et aux collègues du travailleur.

Le ministre du Travail était d’ailleurs à une réunion du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour parler de l’importance de la prévention au moment où le drame est survenu.

« Ce qu’il faut actuellement, c’est penser au soutien, à l’aide psychologique des collègues de travail, la famille et les proches à qui nous offrons bien sûr nos plus vives sympathies », a-t-il ajouté.

Par voie de communiqué, Magil Construction a affirmé travailler avec les enquêteurs de la CNESST. « Le chantier a été évacué et nous rappelons à tous nos travailleurs qu’ils ont accès à du soutien psychologique », a également indiqué l’entreprise.

La CNESST a précisé dans un courriel que les inspecteurs sont sur les lieux et que ceux-ci « interrogent les témoins et s’intéressent aux méthodes de travail utilisées, aux équipements, à la supervision des travailleurs ainsi qu’à leur formation et leur expérience de travail ».