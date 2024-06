Les Montréalais ont moins confiance envers leur service de police que le reste des Québécois, révèle un sondage Léger mené au printemps dernier pour le compte du ministère de la Sécurité publique.

Ce sont 20 % des répondants montréalais qui ont indiqué avoir peu ou pas confiance envers leur service de police. Cette statistique s’élève à 14 % pour l’ensemble du Québec. Le sondage a été mené sur plus de 10 000 répondants à travers la province, tant au téléphone que sur le web.

À Montréal, c’est aussi près d’un répondant sur trois qui n’était pas d’accord de dire que « le service de police est efficace pour prévenir la criminalité ».

C’est toutefois 85 % des répondants de l’ensemble du Québec qui ont dit avoir confiance et être satisfaits de leur service de police.

Le président du comité de travail et ancien chef du SPVQ (Service de police de la ville de Québec), Robert Pigeon, a décrit la démarche du sondage comme étant « rigoureuse » et « courageuse ». « Le but c’est d’obtenir une mesure comparative pour le futur », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Dans l’ensemble du Québec, 28 % des répondants n’étaient pas d’accord d’affirmer que leur service de police « déployait suffisamment d’efforts pour répondre adéquatement aux enjeux liés à certaines problématiques sociales ». Le sondage donne en exemple l’itinérance, la santé mentale et la crise des surdoses. Ce chiffre s’élève à 49 % pour l’île de Montréal.