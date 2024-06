Un troisième présumé meurtrier est toujours recherché en lien avec le meurtre de Christopher-Shawn Jean-Vilsaint au lendemain de deux arrestations dans ce dossier.

Dylan Denis est considéré par la police, selon nos sources, comme un membre du gang de rue Flamed Head Boys (FHB). Ce groupe criminalisé opère dans le secteur de Laval-des-Rapides, et serait lié à plusieurs évènements de violence armée survenus dans les dernières années.

Il est désormais activement recherché par les autorités en lien avec le meurtre de Christopher-Shawn Jean-Vilsaint. L’homme de 27 ans avait été abattu dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville à la mi-mai.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LA VICTIME Christopher-Shawn Jean-Vilsaint

« Un mandat d’arrestation contre Dylan Denis a été émis », précise le communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dylan Denis est un homme blanc, âgé de 27 ans, francophone. Il mesure environ 1,70 m et pèse environ 77 kg, il a les cheveux et les yeux bruns. Il a plusieurs tatouages sur son corps dont un sur le cou avec l’inscription « CRIME PAY$ » ainsi que sur les mains, le dos, le torse et les bras.

Toute personne détenant des informations peut contacter le 911 ou son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.

Rappelons que Romuald Surin, 31 ans, et William Beauvais-Bazile, 25 ans, ont été arrêtés mardi matin pour le meurtre de Christopher-Shawn Jean-Vilsaint.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Dylan Denis avait déjà été arrêté par la police de Laval en 2017 pour une tentative de meurtre survenue au métro Cartier. Alors âgé de 20 ans, il avait été acquitté un an après les faits.

Il avait écopé d’un an de prison en 2022 pour possession d’armes à feu.