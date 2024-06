Le Conseil de la magistrature du Québec enterre la hache avec le gouvernement Legault. L’organisme chargé de veiller au bon comportement des juges s’est désisté mardi d’un recours judiciaire portant sur l’exigence du bilinguisme chez les juges. Une croisade qui a coûté des millions à l’État.

Le Conseil de la magistrature du Québec et la Cour du Québec s’étaient tournés devant les tribunaux en 2022 pour faire invalider des dispositions relatives à la sélection des juges. Ils défendaient le droit d’exiger des juges bilingues dans certains districts, une question d’indépendance judiciaire.

Les relations étaient alors très tendues entre le Conseil de la magistrature du Québec et la Cour du Québec – dirigé par la juge en chef Lucie Rondeau – et le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Ce dernier déplorait que l’organisme qui s’occupe de la formation et de la discipline des juges dépense des millions de dollars pour des litiges contre le gouvernement.

Selon des données rendues publiques lors de l’étude des crédits 2024-2025, le Conseil de la magistrature a dépensé 4,5 millions de dollars pour des litiges, contre seulement 1,4 million pour le perfectionnement des juges.

Le vent a toutefois tourné l’an dernier dans la foulée de la nomination du nouveau juge en chef Henri Richard. Dès décembre, la Cour du Québec et le ministre Jolin-Barrette ont conclu une entente pour mettre fin à ce litige. Essentiellement, Québec peut maintenant nommer des juges unilingues francophones pratiquement partout dans la province. Un système de ratio de juges bilingues est mis en place.

Or, le Conseil de la magistrature du Québec a refusé de se désister du recours civil. Une position étonnante puisque le juge en chef de la Cour du Québec, Henri Richard, est de facto le président de l’organisme. Selon le Conseil, l’entente ne permettait pas de résoudre « pleinement » les enjeux d’indépendance judiciaire et de séparation de pouvoir au cœur du litige.

Mais six mois plus tard, le dossier s’est finalement conclu par le désistement du Conseil de la magistrature.