La police de Laval arrête trois personnes et en recherche une autre

La police de Laval a arrêté trois individus qui auraient participé à des fraudes totalisant 8,9 millions de dollars grâce aux données volées à Desjardins, de septembre 2018 à janvier 2019. Un quatrième est recherché et un mandat d’arrestation a été lancé à son encontre, au terme d’une enquête baptisée « Projet Glaive ».

Les individus interpellés sont Ayoub Kourdal, 36 ans, Imad Jbara, 33 ans et El Mehdi Ahlafi, 36 ans.

Les deux premiers sont accusés de fraude de plus de 5000 $, de trafic de renseignements identificateurs, de possession de renseignements identificateurs et d’usurpation d’identité. Ils doivent comparaître aujourd’hui.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Ayoub Kourdal

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Imad Jbara

Le troisième individu a été libéré sous promesse de comparaître. Selon les dénonciations, il est accusé de possession de renseignements identificateurs dans le but de commettre des fraudes.

L’enquête n’a pas permis de récupérer de sommes détournées. La police de Laval mentionne qu’un des suspects était en possession d’« une liste de 1,6 million de Québécois ».

Des fraudes par Accès D

Selon le stratagème allégué, les suspects auraient utilisé les données volées chez Desjardins pour modifier les mots de passe et accéder à des comptes par la plateforme en ligne Accès D. Une fois authentifiés, ils ont pu « s’approprier frauduleusement des fonds », explique Jean-François Rousselle, directeur adjoint des enquêtes criminelles, qui dirigeait la conférence de presse.

Ils auraient ensuite pu « disperser les fonds au Canada, aux États-Unis et à travers le monde ».

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont procédé à sept perquisitions non seulement à Laval, mais aussi à Montréal et Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue ouest du Québec. La police a ainsi mis la main sur 70 « items informatiques » différents.

La masse de données à analyser explique d’ailleurs pourquoi ce développement survient plus de cinq ans après le début de l’enquête, en janvier 2019. « Soixante-dix appareils, c’est un amas de données incroyables à digérer », souligne Jean-François Rousselle.

« Des dossiers de fraude a découlé une enquête complexe, de grande envergure, qui a nécessité l’implication de la Sûreté du Québec et du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales », ajoute le policier.

L’enquête principale sur le vol de données chez Desjardins lui-même a surtout été menée par la Sûreté du Québec à partir de juin 2019. Elle a toutefois commencé à la police de Laval, après des fraudes aux traites bancaires réalisées grâce à des renseignements volés à Desjardins, à partir de décembre 2018.

Les enquêteurs lavallois ont conservé l’opération s’intéressant au réseau de fraudeurs ayant fait l’objet des arrestations de mercredi. Les noms dévoilés aujourd’hui n’avaient jamais filtré dans les documents de cour en lien avec les enquêtes sur le vol de données jusqu’à maintenant.

Les arrestations surviennent près de cinq ans après le dévoilement du vol massif de données chez Desjardins. Jusqu’à aujourd’hui, aucune accusation criminelle n’avait encore été déposée.

Le 20 juin 2019, le Mouvement a d’abord annoncé s’être fait dérober des données sur 2,9 millions de clients. Il a ensuite revu ce chiffre à la hausse plusieurs fois.

En décembre 2020, les commissions de protection des renseignements personnels déposaient des rapports accablants sur la gestion des renseignements confidentiels au sein de l’institution financière. Selon leurs conclusions, le vol a potentiellement touché 9,7 millions d’individus et d’entreprises.

Un ex-employé de Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval, est soupçonné d’avoir lui-même mis la main sur des données concernant des millions de clients de Desjardins. Un prêteur privé, Jean-Loup Leullier-Masse les aurait ensuite rachetées, avant de les retransmettre à plusieurs autres individus, dont un groupe de courtiers de Québec et des fraudeurs de Laval.

Après des actions collectives, un règlement à l’amiable de 200 millions est intervenu entre Dejardins et des victimes, qui commencent à recevoir leurs indemnités.