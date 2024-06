(Saint-Hyacinthe) La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Anaely Burn Talavera, une adolescente de 15 ans aperçue pour la dernière fois le 6 juin.

L’adolescente a été vue pour la dernière fois dans le secteur de la rue Pratte à Saint-Hyacinthe. Selon la SQ, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Anaely Burn Talavera se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans la région du Grand Montréal. Elle mesure 1,62 m (5 pi 4 po) et fait 57 kg (126 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, l’adolescente portait des shorts noirs, un chandail noir et des sandales.

La SQ invite toute personne qui apercevrait Anaely Burn Talavera à communiquer avec le 911.