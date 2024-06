Jano Vincent est accusé du meurtre de Robert Campion sur l’autoroute 50 en octobre 2019. À bord de sa camionnette F-150 noire, il aurait percuté en face à face le campeur blanc conduit par Robert Campion. Sur les photos, on peut voir à quel point les véhicules sont endommagés.

(Saint-Jérôme) Sur son lit d’hôpital, Jano Vincent a avoué à son ex-conjointe qu’il avait voulu s’enlever la vie sur l’autoroute 50. Il avait mis « le pied au fond » au volant de sa camionnette F-150. C’est ce que son ex-conjointe a raconté au jury mardi au procès de Jano Vincent, accusé d’avoir tué un homme en tentant de mettre fin à ses jours.

Le procès de l’homme de 37 ans s’est amorcé la semaine dernière au palais de justice de Saint-Jérôme. Jano Vincent est accusé du meurtre au second degré de Robert Campion. Selon la théorie de la Couronne, Jano Vincent avait la ferme intention de se suicider le 6 octobre 2019 à la suite d’un conflit avec ses parents.

Jano Vincent a pris le volant de son Ford F-150 et a percuté de plein fouet le véhicule récréatif conduit par Robert Campion sur l’autoroute 50 à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge. Un face-à-face à plus de 100 km/h. Selon la Couronne, c’était un geste « volontaire » de la part de Jano Vincent.

La question du suicide est donc au cœur de ce procès, puisqu’il s’agit du mobile avancé par la poursuite. « L’accusé a utilisé son Ford F-150 comme une arme qu’il a retournée contre lui et contre M. Campion. C’est pour ça qu’il a commis un meurtre selon notre thèse », a exposé le procureur de la Couronne Me Steve Baribeau au début du procès. Il fait équipe avec Me Alexandre Dubois.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR La camionnette F-150 noire conduite par Jano Vincent était complètement détruite après la collision.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Le véhicule récréatif conduit par Robert Campion, mort sur le coup, était très endommagé après la collision.

Julie Léveillé était la conjointe de Jano Vincent quelques mois avant la collision mortelle. Elle a raconté au jury mardi que l’accusé avait alors atteint le fond du baril. Un conflit monétaire avec ses parents concernant la vente d’une maison empoisonnait sa vie. Il était même poursuivi par ses parents.

« Il n’était plus lui-même, il avait beaucoup maigri. Il ne comprenait pas comment un parent pouvait faire ça. Je le voyais dépérir à tous les jours. Je vivais avec. Il était anéanti. Détruit complètement. On l’a brisé complètement », a-t-elle témoigné.

Il voulait se « venger »

Deux jours avant l’accident, Julie Léveillé lui annonce qu’elle a rencontré un autre homme. Ils avaient déjà rompu à l’époque. « Il ne l’a pas pris. Il m’a dit qu’il était pour se venger de moi », a-t-elle affirmé au jury.

Après la collision mortelle, Jano Vincent a été longuement hospitalisé. Quand il a repris connaissance, son ex-conjointe est allée le visiter. C’est là qu’il lui a confié sa véritable intention.

« Il m’a dit qu’il voulait s’enlever la vie sur la 50. Qu’il voulait mourir. Qu’il n’en pouvait plus. Il me l’a dit là. C’était la première fois qu’il me l’avouait qu’il avait voulu se suicider. Direct comme ça », a raconté Julie Léveillé.

Quelques mois plus tard, Jano Vincent tente à nouveau de se suicider en avalant des comprimés. Julie Léveillé alerte alors les secours. L’homme avait laissé une lettre de 15 pages destinée à ses parents. Dans sa missive, l’accusé disait être devenu « handicapé », parce qu’il avait voulu « en finir avec [s]a vie de marde ».

Au début du procès, le procureur de la Couronne avait souligné au jury l’importance de cette lettre. « Il ne s’agit pas d’une banale lettre écrite dans des circonstances ordinaires. […] Portez une attention particulière au contenu et aux propos émanant de l’accusé dans cette lettre », avait insisté Me Baribeau.

Le procès se poursuit cette semaine devant le juge Mario Longpré.