Les Mères mohawks affirment que l’Université McGill et la Société québécoise des infrastructures (SQI) tentent de les enfouir sous des procédures judiciaires, tandis que, selon elles, de nouvelles preuves que des restes humains se trouvent possiblement sur le site de l’ancien l’hôpital Royal Victoria auraient été découvertes récemment.

Mardi, dans une nouvelle étape de ce long dossier judiciaire, la Cour d’appel du Québec a entendu McGill et la SQI au sujet d’un jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 20 novembre 2023. Le juge Gregory Moore avait donné droit à McGill et à la SQI de continuer les travaux d’excavation, sous certaines conditions.

McGill et la SQI ont entamé depuis quelques années un chantier visant à agrandir le campus de l’université montréalaise sur ce site au cœur de la bataille judiciaire. Les Mères mohawks, ou Kanien’kehà:ka Kahnistensera, soupçonnent toutefois que des sépultures anonymes autochtones et allochtones y auraient été enfouies illégalement dans les années 1950 et 1960.

« Nous ne parlons pas seulement de détails techniques, mais nous parlons de personnes vivantes qui sont décédées, » a affirmé Kwetiio, une membre des Mères mohawks.

En Cour d’appel

La SQI et McGill s’opposent à la décision du juge Moore d’imposer la réintégration d’un panel d’experts qui avait été chargé de mettre sur pied un plan de recherches archéologiques avant que McGill ne mette fin à leur contrat en juillet 2023.

La SQI accuse aussi les Mères mohawks de vouloir revenir sur l’entente que toutes les parties avaient signée sur les processus de recherches archéologiques du site.

« Dans les faits, ce que les [Mères mohawks] cherchent à faire, c’est bien de modifier l’entente », a affirmé devant la Cour d’appel l’avocate de la SQI Vicky Berthiaume. « Les plus hauts standards d’archéologie ont été suivis. »

Les Kanien’kehà:ka Kahnistensera ne sont pas du même avis. Elles sont appuyées par l’avocat Julian Faulkner, représentant de l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens, nommée par Ottawa.

« Nous continuons à recevoir des rapports. Les chiens de détection des restes humains historiques nous disent que des restes sont en cours d’identification, a affirmé Me Faulkner. Et McGill ne veut pas ouvrir les bâtiments pour découvrir d’où viennent les odeurs [que les chiens ont détectées]. McGill continue à faire avancer le chantier en espérant que les Mères disparaîtront. »

Le site du Royal Victoria

Dans les années 1950-1960, la Central Intelligence Agency (CIA) a subventionné des expériences psychiatriques sur les patients de l’Institut Allan Memorial, situé sur le site de l’hôpital Royal Victoria, à travers diverses techniques controversées et nocives qui ont laissé des séquelles aux victimes de ces traitements.

Les Mères mohawks, en collaboration avec les Orphelins de Duplessis, luttent aussi contre un cas similaire, contre la Société des alcools du Québec cette fois-ci. La SAQ tente d’élargir son entrepôt sur le site de l’ancien hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, malgré les préoccupations de ces deux groupes, qui affirment que des victimes auraient aussi été enfouies sous ce site de l’est de Montréal. Des représentants des Orphelins de Duplessis étaient aussi présents aujourd’hui à la Cour d’appel du Québec pour soutenir la cause des Mères mohawks.

Ce ne sont pas les seuls aux prises avec un tel enjeu. Depuis quelques années, partout au pays, des découvertes de sépultures autochtones rappellent les secrets enfouis et oubliés du traitement des autochtones et des personnes vulnérables au Canada.

Nommée par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Kimberly Murray, l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens, a pour mission de travailler avec les experts, les survivants et les communautés autochtones quant à la meilleure façon de traiter du sujet délicat des sépultures anonymes et des tombes.