Un jeune homme de Terrebonne a utilisé une fraude « sophistiquée » et « d’envergure » pour arnaquer pas moins de 154 victimes un peu partout au Canada. Il utilisait des informations achetées sur le Dark Web et prennait possesion des cartes SIM des victimes pour accéder à leurs boîtes courriels et leurs textos. Le montant des escroqueries s’élève à près de 700 000 $.

« Ces crimes ont eu des conséquences personnelles parfois catastrophiques pour plus d’une centaine de victimes identifiées », c’est ce qu’on lit dans la décision rendue récemment par le juge Marc-André Dagenais de la Cour du Québec. Le délinquant âgé de 24 ans a été condamné à quatre ans de prison. Il a notamment plaidé coupable à des chefs d’accusation de fraude et de vol de courrier.

Westerlin Jean-Pierre, qui est décrit dans le jugement comme le « pivot central du fonctionnement d’un groupe criminel composé de vingt personnes » menait « une opération frauduleuse d’envergure, sophistiquée et qui exploite à leur plein potentiel les faiblesses de la vie numérique moderne ». Le type d’arnaque utilisé lui permettait de passer outre l’authentification à deux facteurs, une pratique courante de cybersécurité, et d’avoir accès aux comptes des victimes. Il utilisait ces comptes pour acheter des biens ou de la nourriture sur des plateformes comme Uber Eats.

Selon le magistrat, l’homme menait un style de vie « axé uniquement sur la consommation de biens de luxe ». En effet, il conduisait une Mercedes, s’affichait publiquement avec des liasses de billets, et portait des chaussures valant des milliers de dollars. Il se décrivait à l’époque comme un « influenceur ».

S’il menait un tel train de vie, c’est bien grâce aux centaines d’informations qu’il a volées. Il profitait entre autres des numéros de cartes de crédit des victimes pour acheter des biens comme des petits électroménagers ou des téléphones cellulaires, pour ensuite les revendre sur l’internet.

C’est entre 2020 et 2021 que Westerlin Jean-Pierre fait ses victimes, un peu partout au Canada. Il est arrêté en flagrant délit en Ontario en 2021, puis sa résidence de Terrebonne est perquisitionnée. Les policiers ont notamment retrouvé de fausses pièces d’identité et des téléphones iPhone. Il est aussi pris en flagrant délit à voler du courrier en 2022.

Conséquences sur les victimes

« ​​ Une [victime] a vu ses comptes bancaires gelés après qu’ils eurent été vidés ». Ce n’est là qu’une seule des nombreuses conséquences évoquées dans le jugement. D’autres ont également mentionné avoir englouti de longues semaines pour minimiser les effets des fraudes.

Une autre victime, citée dans le jugement, considère quant à elle « que la fraude a mis en péril la sécurité financière qu’elle cherchait à offrir à ses trois enfants, les privant de nourriture et des autres biens de première nécessité qu’ils méritaient ».

Des entreprises ont aussi été touchées par la fraude, elles ont indiqué avoir instauré des mesures préventives pour se protéger de tels crimes dans le futur.

Fraude intrusive

Pour arriver à une peine de 42 mois de pénitencier, le juge a notamment retenu comme facteur aggravant le caractère sophistiqué de la fraude, la quantité de personnes arnaquées et le caractère « intrusif » du stratagème sur la vie des victimes.

Le tribunal a toutefois accordé une importance limitée aux regrets exprimés par le délinquant à l’égard des victimes. « S’il reconnaît les gestes posés, le délinquant a tendance à les minimiser », souligne le juge.

Ce dernier a également tenu à rappeler que le fait qu’il s’agissait d’une première infraction était d’une « moindre importance », puisqu’il est question d’un dossier de fraude.