Si la libération conditionnelle du Hells Angels Bernard Plourde a été suspendue récemment et vient d’être révoquée, c’est indirectement en raison du violent conflit qui oppose depuis plusieurs mois motards et gangs de rue, révèle une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Plourde, 60 ans, membre de la section de Trois-Rivières, est considéré par la police comme le Hells Angels qui contrôle les territoires de la région de Saguenay où il habite pour la vente de stupéfiants.

En 2020, il a été condamné à sept ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à des chefs de gangstérisme, complot et trafic de cocaïne.

Il avait obtenu sa libération d’office aux deux tiers de sa peine en avril 2023, mais celle-ci a été suspendue à la mi-mars, pour non-respect de condition. Elle vient d’être révoquée.

Des criminels préoccupés

Dans la décision de 15 pages de la CLCC, on apprend notamment que des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont avisé Plourde en décembre dernier que sa vie était menacée.

« Le conflit existant entre les bandes de motards hors-la-loi (BMHL) et les Blood Family Mafia (BMF) amène des préoccupations importantes pour les membres d’organisations criminelles.

« En lien avec le conflit existant entre les trafiquants indépendants et les BMHL Hells Angels, la recrudescence des violences armées, les nombreuses séquestrations et les enlèvements qui sont survenus, la police effectue de nombreuses opérations dont des filatures, des observations tactiques et des enquêtes auprès des groupes criminalisés », souligne un commissaire dans sa décision.

Déplacements sous escorte

À la mi-mars de cette année, les services correctionnels ont obtenu de l’information « de source de fiabilité totale » selon laquelle Plourde était escorté par des individus reliés aux BMHL et aux Hells Angels, et que ceux-ci semblaient assurer sa sécurité et connaître d’avance ses déplacements.

Les autorités croient qu’une personne aurait agi comme intermédiaire entre Plourde et ses protecteurs, qui auraient même loué une chambre dans un hôtel pour se coordonner avec les déplacements et l’horaire du Hells Angel.

« Selon votre agent de libération, les rapports de police démontrent bien que les personnes chargées d’assurer votre surveillance n’étaient pas là par hasard et que les déplacements étaient organisés, planifiés et bien établis, selon vos propres déplacements », écrit le commissaire.

La police ? Pas dans ses valeurs

Après que sa libération conditionnelle a été suspendue, Plourde s’est défendu, affirmant « qu’il n’avait rien demandé, ni parlé à personne pour mettre ce stratagème en branle ».

Lorsque le commissaire lui a demandé s’il n’aurait pas dû employer d’autres moyens pour se protéger, Plourde a répondu « qu’il n’était pas dans ses valeurs de demander l’aide de la police ».

Le motard a dit comprendre le fait que la Commission considérait qu’il avait violé la condition de non-fréquentation de gens reliés à une organisation criminelle, ou ayant des antécédents criminels.

L’an dernier, Plourde a commis quatre autres violations, mais qui n’augmentaient pas les risques pour la société, a jugé son agent de libération.

La CLCC a donc décidé de révoquer sa libération conditionnelle après les observations de la mi-mars, parce que le motard a non seulement violé une condition, il a aussi eu recours, pour assurer sa protection, à un moyen « inadéquat, voire dangereux pour la sécurité publique ».

En vue de la libération prochaine de Plourde, la CLCC lui impose les conditions usuelles, mais aussi celle de demeurer dans un établissement reconnu par les services correctionnels pendant toute la durée de sa libération.

Outre le conflit opposant le chef des BMF, Dave Turmel, alias le Pic, dans la région de la Capitale-Nationale, la Sûreté du Québec a également constaté des tensions entre motards et trafiquants indépendants dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay et de la Mauricie.

Au Saguenay et en Mauricie, c’est le trafiquant indépendant recherché All Boivin, qui aurait déjà été gérant de territoires de vente de drogues pour Bernard Plourde, qui serait en conflit avec les Hells Angels.

