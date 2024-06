Les corps d’un homme et d’une femme ont été retrouvés dans le secteur de Sillery

(Québec) Les corps d’un homme et d’une femme ont été retrouvés dans un logement du secteur de Sillery. Leur mort serait pour le moment inexpliquée selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Vers 15 h 56, un appel a été reçu au 911 pour « un possible décès d’une personne âgée » dans un logement de l'avenue du Maire-Beaulieu.

Sur place, les ambulanciers constatent la mort évidente d’une femme et d’un homme. L’homme serait âgé de 88 ans, mais l’âge de la femme n’a pas été déterminé au moment d’écrire ces lignes.

Le Coroner a demandé au SPVQ d’effectuer une enquête concernant la mort inexpliquée de ces deux individus.

Les enquêteurs et l’Unité d’identification judiciaire sont présentement en route vers les lieux afin d’établir les causes et circonstances du drame.

D’autres informations suivront.