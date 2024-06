Le crime prend de plus en plus de place, à Laval comme à Montréal

Comme à Montréal et à Québec, la criminalité continue de gagner du terrain à Laval. Le nombre d’évènements liés à un « état mental perturbé » a par ailleurs doublé depuis 10 ans dans la troisième ville de la province. Zoom sur les faits saillants du rapport annuel du Service de police de Laval (SPL), rendu public ce mercredi.

Des crimes, de l’insécurité

L’organisation affirme avoir recensé plus de 18 690 infractions criminelles l’an dernier, un bond de 10 % par rapport à 2022 qui marque aussi un sommet en la matière au cours des cinq dernières années. Du nombre, on compte près de 4000 crimes contre la personne, une hausse de 7 % et un record en 10 ans, un phénomène surtout propulsé par l’augmentation des voies de fait, mais aussi les cas de harcèlement, voire d’extorsion. Les 8665 crimes contre la propriété, eux, marquent un tout nouveau sommet et une augmentation de 14 % en seulement un an. Les crimes les plus décelés sont les incendies criminels (141), les fraudes (1738) et les vols (3668). Tout cela fait en sorte que le sentiment d’insécurité augmente : en 2023, 268 840 appels ont été passés au 911, une augmentation de presque 20 %.

Moins de meurtres et de violence armée

Comme dans la plupart des villes du Grand Montréal, y compris la métropole, la violence armée diminue à Laval. On y a compté l’an dernier 52 évènements impliquant une arme à feu, alors que ce chiffre avait atteint 63 et 70 lors des deux années d’avant. Le nombre de personnes arrêtées pour ce type de crime est également moins élevé, avec 30 en 2023, contre 46 en 2022 et 38 en 2021. On compte deux fois moins de décharges d’armes à feu, soit à peine une quinzaine. La police lavalloise a cependant saisi le même nombre d’armes qu’il y a deux ans, soit 57. Au total, 9 personnes ont été victimes de meurtre à Laval l’an dernier, dont les deux enfants happés par un autobus dans une garderie en février, contre 12 en 2022, qui était l’année la plus meurtrière en cinq ans.

La question de la santé mentale omniprésente

Devenus une réalité du travail des policiers, des enjeux de santé mentale ont été décelés dans environ 2820 dossiers l’an dernier à Laval, ce qui marque un sommet et une hausse de 12 % en une année. Depuis la période prépandémique, en 2019, les évènements concernant des individus à « l’état mental perturbé », dixit la police de Laval, ont explosé et bondi de 47 %. Par rapport à 2014, la hausse est encore plus impressionnante, à 87 %. Bref, en dix ans, leur nombre a quasiment doublé. « Il se peut que la pandémie ait eu des effets sur la santé mentale d’individus, ce qui pourrait se traduire à plus long terme par l’ouverture de rapports d’évènement », lit-on dans le rapport.

Sur les routes, davantage d’accidents

Pendant ce temps, sur les routes, les patrouilleurs de la police de Laval sont intervenus sur un total de 4675 scènes de collision ou d’accident, contre 4050 en 2022. Comme dans plusieurs autres régions du Québec, ce chiffre suit une tendance à la hausse depuis quelques années déjà. En fait, la dernière fois qu’on avait recensé plus d’accidents de la route à Laval, c’était en 2019, avec 5128. Bonne nouvelle, toutefois : le nombre d’accidents mortels a connu une baisse dans la municipalité, passant de 15 à 10 entre 2022 et 2023. Signe que la surveillance policière est très active, le nombre d’infractions criminelles liées à la circulation automobile est aussi en hausse.

Un sommet en violence conjugale

Environ 1325 personnes ont été victimes de violence conjugale sur le territoire lavallois, l’an dernier, soit une hausse de presque 10 %. Cela s’ajoute à une hausse de 14 % des « infractions sexuelles », qui peuvent aller de l’inconduite à l’agression, voire le viol. Ce type de délit est d’ailleurs l’un de ceux qui augmentent le plus rapidement à l’heure actuelle parmi l’ensemble des crimes contre la personne. Jusqu’ici, en 2024, sept femmes ont déjà été tuées au Québec dans un contexte de violence conjugale. En quatre mois, on compte déjà autant de féminicides présumés que pour toute l’année 2023.