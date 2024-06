Un an de prison à domicile pour le chauffard

L’automobiliste qui a fauché la petite Mariia en décembre 2022 avant de poursuivre son chemin a été condamné mercredi à 12 mois de prison à domicile. Une « courte » période de détention appropriée, selon le juge, pour cet « homme sans histoire », rempli de remords et sans risque de récidive.

L’affaire avait ému le Québec. Une petite fille de 7 ans, réfugiée de la guerre en Ukraine, tuée aussi bêtement en traversant la rue pour se rendre à l’école. La mort de Mariia Legenkovska avait alors provoqué une remise en question de la place faite à l’automobile près des écoles.

La petite Mariia marchait à l’intersection des rues De Rouen et Parthenais dans l’arrondissement de Ville-Marie (près du pont Jacques-Cartier) ce matin fatidique du 13 décembre 2022. Mais au volant de son imposant VUS Jeep Cherokee 2018, Juan Manuel Becerra Garcia n’a jamais vu la fillette traverser l’intersection.

Le conducteur était alors aveuglé par le soleil. Il a regardé à gauche à l’intersection, mais n’a jamais regardé à sa droite, où se trouvait un autobus de la Société de transport de Montréal. C’est en passant devant l’autobus que la fillette s’est fait faucher par l’accusé. En repartant, il a ressenti un choc sur le capot et a eu l’impression d’avoir senti une bosse sous le pneu arrière. C’est quelques heures plus tard qu’il s’est rendu aux autorités.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE L’intersection de Rouen et Parthenais, où la petite Mariia Legenkivska est morte.

Il est important de préciser que Juan Manuel Becerra Garcia n’était pas accusé d’avoir tué la petite Mariia. Selon la preuve, il a respecté le Code de la sécurité routière, il n’était pas sous l’effet de l’alcool et ne roulait pas trop vite. En fait, il n’aurait jamais été accusé s’il n’était pas parti sans vérifier ce qui s’était passé à l’intersection.

Juan Manuel Becerra Garcia a plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation de délit de fuite causant la mort, un crime passible de la prison à vie. La procureure de la Couronne Me Sylvie Dulude et l’avocat de la défense Me Éric Coulombe ont présenté au juge une suggestion commune de 12 mois de prison à domicile (avec sursis).

Le juge Pierre E. Labelle a entériné cette peine mercredi matin au palais de justice de Montréal. Le magistrat n’a relevé aucun facteur aggravant. Comme facteurs atténuants, il a souligné la reconnaissance de culpabilité de l’accusé, ses remords sincères, le fait qu’il se soit rendu aux autorités et son absence d’antécédent judiciaire. De plus, son risque de récidive est faible, voire non existant ».

Le juge a tenu à s’adresser à la mère de la petite Mariia, qui n’était pas dans la salle d’audience. « Rien dans cette décision ne pourra changer quoi que ce soit à cette tragédie. Je vous souhaite que le temps puisse atténuer vos souffrances », a-t-il affirmé.

En mêlée de presse, Juan Manuel Becerra Garcia a présenté ses excuses à la famille dans une brève déclaration en anglais.

Il lui sera interdit de conduire pendant deux ans.