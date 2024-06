Raphaël « Napa » André avait été élevé dehors, en forêt, au froid. Pour sa mère, une aînée innue de Matimekush-Lac John, qu’il soit mort de froid dans une toilette chimique du centre-ville de Montréal est incompréhensible.

« Il vivait dans le bois, comment pouvait-il être mort comme ça dans le froid ? », a-t-elle dit en Innu-aimun, mercredi, des paroles traduites par sa belle-fille qui l’accompagnait, Johanne Aster.

Le choc culturel a été total, mercredi, dans la pièce aux murs blancs d’un bâtiment administratif anonyme à l’ombre du pont Jacques-Cartier où se déroulait l’enquête publique sur la mort de son fils.

Repliée sur elle-même dans son fauteuil roulant, habillée de sa jupe à ruban et entourée d’une foule d’avocats tirés à quatre épingles, Suzanne Chemaganish a fait part de son désarroi face à la fin terrible qu’il a connue, à 1200 km au sud d’où il était né.

« Dans notre communauté, il fait froid là-bas. Quand quelqu’un vient cogner, on lui ouvre la porte et on l’accueille, pour pas qu’il ait froid », a-t-elle dit.

Raphaël André, connu sous le surnom de « Napa », a été retrouvé sans vie dans une toilette chimique en janvier 2021, une affaire qui avait secoué et ému la population.

Alors que le Québec était en pleine pandémie et sous le couvert d’un couvre-feu, l’homme en situation d’itinérance avait été mis à la porte du refuge où il se trouvait vers 21 h. Celui-ci devait fermer en raison des mesures sanitaires.

Une tente, du sapinage

« C’est grand Montréal, comment ça se fait qu’il n’ait pas trouvé une maison », s’est demandé son frère, Ghislain André, mercredi.

Racontant qu’elle était allée visiter l’endroit où son fils avait dormi dans les jours précédents son décès, le refuge La Porte Ouverte, un endroit où les lits « n’avaient pas de draps », Suzanne Chemaganish a émis le souhait que les itinérants « soient bien traités ».

Elle a évoqué la tente dressée non loin de la demeure familiale, à la suite du décès de son fils. Tapissé de sapinage, avec une porte en toile, comme une invitation à se réfugier des grands vents de la taïga.

Suzanne Chemaganish a ensuite salué le travail de la coroner, Me Stéphanie Gamache, et de façon plus large les mesures qui sont prises pour aider les gens dans le besoin, comme l’était son fils. « Pour qu’ils ne deviennent pas comme les personnes qui se promènent un peu partout, surtout les enfants. Pour qu’ils aient quelque part où rester. »

Au terme du témoignage de l’aînée, comme pour briser la barrière invisible qui les séparait, la coroner est descendue du pupitre surélevé d’où elle arbitre les procédures. À genoux, à côté de Suzanne Chemaganish, elle lui a pris la main.