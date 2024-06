Une automobiliste accusée d’avoir percuté mortellement une cycliste sur une piste cyclable de l’ouest de l’île de Montréal en 2021 a déclaré à un policier s’être endormie avant de faire la sortie de route fatale.

« Elle m’a dit qu’elle s’était endormie au volant », a témoigné lundi Sylvain Carrier, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a été le premier policier sur place dans les minutes ayant suivi la collision.

Irène Dehem, une mère de famille de 50 ans, a été percutée de plein fouet par la conductrice lors de sa sortie de route, et est morte de ses blessures.

La collision s’est produite peu après midi, le 18 mai 2021, quand Christine Pryde, une résidante de L’Île-Bizard, circulait vers le sud sur le chemin Senneville, dans l’ouest de l’île de Montréal. Soudainement, dans un virage, le véhicule Hyundai Accent bleu qu’elle conduisait a quitté sa voie pour franchir la voie en sens inverse, percuter Irène Dehem qui roulait à vélo, et finir sa course dans un fossé.

Un témoin a dit au tribunal avoir évalué que le véhicule de Christine Pryde roulait à « environ 80 km/h » au moment de la collision, même si la vitesse exacte n’a pas jusqu’ici été établie avec certitude.

Des images prises après la collision montrent un véhicule gravement endommagé sur sa partie avant, celle où s’est produit l’impact.

SOURCE : PHOTOS DÉPOSÉES EN PREUVE DEVANT LE TRIBUNAL La voiture conduite par Christine Pryde, une résidente de L’Île-Bizard accusée d’avoir causé la mort d’une cycliste, Irène Dehem, le 18 mai 2021

Le policier Sylvain Carrier a résumé son interaction avec la conductrice après la collision.

« Elle m’a dit qu’elle allait se chercher un café glacé chez Tim Hortons dans le but de se réveiller, qu’elle avait mal dormi la nuit dernière et qu’elle était fatiguée [au moment de la collision]. Elle se rappelait s’être sentie somnolente, puis s’être réveillée dans le fossé », a-t-il témoigné.

Une autre témoin, Kathleen Crawford, une automobiliste arrivée sur les lieux quelques instants après l’impact, a dit avoir été choquée par l’état de la cycliste sur la scène de l’accident.

« Il y avait beaucoup de sang », a dit Mme Crawford, l’émotion dans la voix.

Mme Crawford dit avoir placé la main sur le cou et sur le poignet de la cycliste blessée pour tenter de sentir son pouls. « Je n’ai pas ressenti de pouls », a-t-elle dit au tribunal.

Suivant les instructions données par une personne présente en contact au téléphone avec le 911, Mme Crawford s’est mise à faire une manœuvre de réanimation cardiorespiratoire de la victime, sans succès. Les pompiers sont arrivés peu après et ont pris le relais.

Voulant voir si l’automobiliste avait besoin d’aide, Mme Crawford s’est alors rendue près de Christine Pryde, qui était assise dans son véhicule.

« Elle pleurait, elle était sous le choc. Elle regardait droit devant elle. Elle disait : “S’il vous plaît, aidez-la. S’il vous plaît, aidez-la.” »

Mme Crawford a demandé à la conductrice si elle avait bu de l’alcool, pris des médicaments, ou si elle textait avant l’impact. « Elle a répondu qu’elle était très fatiguée et qu’elle s’en allait chercher un café glacé au Tim Hortons », a témoigné Mme Crawford.

Christine Pryde est accusée de conduite dangereuse et de négligence criminelle ayant causé la mort. Son procès, d’une durée prévue de deux semaines, se déroule devant le juge Dennis Galiatsatos au palais de justice de Montréal.