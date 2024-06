« Je ne suis plus un danger pour la société »

Comme l’avait fait le délateur Stéphane Godasse Gagné, grâce à qui Maurice Boucher avait été condamné en 2000, un autre motard reconnu coupable de meurtre et devenu collaborateur s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir sa libération conditionnelle plus rapidement.

Dayle Fredette, 53 ans, ancien membre des Hells Angels de la section de Québec, a pris part aux meurtres d’au moins quatre personnes durant la guerre des motards qui a secoué la province entre 1994 et 2002.

En 2011, deux ans après l’opération SharQc, craignant d’être tué à son tour par les Hells Angels, Fredette a commencé à collaborer avec la police et a incriminé certains de ses anciens compagnons, comme l’a fait l’ancien membre de la section de Sherbrooke Sylvain Boulanger.

À la différence de Boulanger, qui a reçu 2,9 millions pour ses services, et qui n’a jamais témoigné, Fredette a reçu la somme de 15 000 $, soit 50 $ par mois pour sa cantine au pénitencier. Ses enfants ont également reçu une somme mensuelle de 150 $ pour leurs études, jusqu’à leur majorité.

Le 16 février 2012, il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans après avoir reconnu sa culpabilité à un meurtre. Les autres chefs d’homicide ont été abandonnés.

Finie la violence

Dans une requête déposée en Cour supérieure, que La Presse a obtenue, Dayle Fredette demande, en vertu de l’article 745,6 du Code criminel du Canada, à ce que la période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle soit réduite de 25 à 15 ans.

« Par mon cheminement, je peux affirmer que je ne suis plus une personne violente et que je ne représente plus un danger pour la société. »

« Je soumets que tous les objectifs de la peine purgée ont été atteints : dissuasion, peine et traitement. »

« Le Service correctionnel du Canada m’a permis de changer considérablement et de comprendre mes agirs délinquants de façon à améliorer mon comportement par la conscientisation, entre autres de mes lacunes », écrit notamment Fredette dans une déclaration sous serment en soutien à sa requête.

La première audience aura lieu vendredi après-midi à Montréal. Les deux parties, poursuite et défense, demanderont alors à la juge d’ordonner aux services correctionnels de rédiger un rapport sur le délinquant Fredette.

Si ce rapport est positif, un juge décidera si la cause ira devant un jury. Si c’est le cas, Fredette pourrait alors témoigner comme l’avait fait en 2015 Stéphane Gagné, qui avait réussi à convaincre les jurés de devancer sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

Cette mesure du Code criminel, surnommée « clause de la dernière chance », a été abolie en 2011, mais puisque Fredette a commis ses crimes avant cette date, il peut toujours s’en prévaloir.

Fredette est détenu depuis l’opération SharQc, en avril 2009. S’il obtient gain de cause, il pourra s’adresser à la Commission des libérations conditionnelles pour tenter d’obtenir ses premiers élargissements dès cette année.

Il est interdit aux médias de publier la photo de Dayle Fredette.

