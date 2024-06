« Je vais te tuer ». « Tu vas mourir ». « Ta tombe est creusée ». Des menaces de mort répétées encore et encore par un homme enragé. Quelques jours avant que Gisèle Itale Betondi soit tuée devant ses enfants, son ex-mari avait menacé de la tuer à une vingtaine de reprises.

« Gisèle ! Je vais déterminer combien de temps tu vas vivre. Tu es déjà morte. Sache que tu es morte. Tu vas mourir ! Les enfants vivront avec moi. Tu vas mourir ! Tu es une femme morte ! Tu vas mourir », crache l’homme au bout du fil.

Un appel terrifiant et d’une violence inouïe a été présenté au jury mardi au procès de Hosea Amorus Puhya, accusé du meurtre au premier degré de son ex-femme. Selon la Couronne, l’homme tout juste sorti de prison a traqué, épié et assassiné son ex-femme, le 8 septembre 2022, dans l’arrondissement de LaSalle à Montréal.

Une vidéo montrant le meurtre a été présentée au jury la semaine dernière. Sur ces images à glacer le sang, on voit Gisèle Itale Betondi en train de placer ses enfants dans l’auto devant chez elle. Soudain, un homme surgit et l’attaque au couteau. Une agression extrêmement violente. Avant de mourir, la victime a dit à sa voisine que l’assaillant était « son mari ».

Des vidéos présentées au procès permettent de suivre le trajet de l’assaillant dans l’autobus et dans le métro. Selon la Couronne, il s’agit sans aucun doute de Hosea Amorus Puhya.

Cinq jours plus tôt, le 3 septembre 2022, Hosea Amorus Puhya a eu une conversation téléphonique avec Gisèle Itale Betondi. Cet appel a été présenté au jury mardi. La discussion est en pidgin camerounais, leur langue maternelle. Le ton de l’accusé est extrêmement agressif.

Hosea Amorus Puhya soupçonne alors son ex-femme d’avoir eu une relation avec un autre homme. Ses insultes prennent vite une tangente religieuse. Il évoque le « jugement final de Dieu » à de nombreuses reprises et traite la victime de « démone », de « sorcière » et de « femme maudite ».

Ses menaces s’intensifient. Il répète ad nauseam à Gisèle Itale Betondi qu’elle va mourir et qu’il va la tuer. Il la décrit comme un « cadavre ambulant ». « Tu penses que le gouvernement va te protéger. Il ne peut pas ! C’est impossible ! Où vas-tu te cacher ? », lance-t-il.

Quelques mois plus tôt, Hosea Amorus Puhya a aussi clairement menacé la victime. Lors de cet appel, il lui crache ceci : « Je vais te tuer. Je vais personnellement te tuer. Je te dis que je vais te tuer. Penses-tu que tu es plus forte que moi ? Je vais mettre un couteau dans ton ventre et tu vas mourir. Sale chose ».

Hosea Amorus Puhya s’est alors retrouvé en prison pour une certaine période. Selon la théorie de la Couronne, il a retrouvé le nouveau domicile de la victime grâce à une application de traçage GPS.

Le procès se poursuit mercredi devant la juge Catherine Perreault. Me Jade Coderre et Me Philippe Vallières-Roland représentent le ministère public, alors que Me Antonio Cabral et Me Vanessa Sadler défendent l’accusé.