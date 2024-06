(Sherbrooke) Deux jeunes de 16 ans pourraient faire face à des accusations en lien avec la bagarre survenue lundi après-midi à Sherbrooke lors de laquelle une personne a été gravement blessée.

La Presse Canadienne

Vers 13 h lundi, le Service de police de Sherbrooke a été alerté par plusieurs appels au 911 qu’une bagarre était en cours au 1290, boulevard Lavigerie, dans l’est de la ville.

Les policiers, de même que les paramédicaux, se sont rapidement rendus sur place.

À leur arrivée, ils ont localisé trois victimes qui étaient blessées à l’arme blanche, dont une l’était grièvement. Elle a été transportée à l’hôpital, où l’on a remarqué qu’elle avait un poumon perforé.

Mardi matin, les autorités pouvaient confirmer que sa vie n’était plus menacée.

Les deux autres personnes blessées présentaient des blessures légères qui ne nécessitaient pas leur hospitalisation.

Dans l’immédiat, trois suspects ont été arrêtés et transportés au poste de police. Mardi matin, la police de Sherbrooke signalait que deux jeunes hommes de 16 ans étaient toujours détenus et devraient comparaître durant la journée pour répondre à des accusations d’agression armée et de voie de faits graves.

Pour le moment, la cause de la bagarre demeure inconnue. La police a tout de même indiqué que le conflit aurait impliqué « une douzaine de personnes qui sont toutes voisins ».

« Le travail des enquêteurs se poursuit et d’autres accusations pourraient être portées », a précisé la police de Sherbrooke.