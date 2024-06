Un homme entre la vie et la mort après un accident à Brossard

(Montréal) Un homme serait entre la vie et la mort à la suite d’un accident de la route survenu à Brossard dimanche.

La Presse Canadienne

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) rapporte que l’accident s’est produit vers 15 h 30.

Le véhicule impliqué aurait fait des tonneaux à l’intersection des boulevards Taschereau et Lapinière à Brossard.

« On craint pour la vie de l’homme », indique l’agente Mélanie Mercille, porte-parole du SPAL.

Des reconstitutionnistes en collision et des enquêteurs se rendront sur les lieux de l’accident ultérieurement afin d’établir les causes et les circonstances de l’évènement, ajoute-t-elle.