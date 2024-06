(Ferme-Neuve) Le corps d’un enfant de moins de cinq ans a été repêché dimanche, au lendemain d’une tragédie nautique dans le réservoir Baskatong, dans les Laurentides.

La Presse Canadienne

Peu de détails sur l’évènement survenu samedi soir, vers 18 h 15, ont été dévoilés afin de ne pas nuire à l’enquête en cours. L’évènement impliquait une seule embarcation.

« Selon les premières informations, une personne aurait subi des blessures graves à la suite de l’incident et les plongeurs de la Sûreté du Québec ainsi qu’une patrouille nautique sont allés sur les lieux », a indiqué la sergente Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« C’est cette nuit que les plongeurs ont repêché la personne qui manquait à l’appel. La victime est un enfant de moins de 5 ans. Son décès a malheureusement été constaté sur place », a précisé la porte-parole de la SQ.

L’appel initial aux services d’urgence et aux patrouilleurs de la MRC d’Antoine-Labelle concernait une intervention à la suite « d’un incident nautique ». La patrouille nautique et les plongeurs de la SQ ont immédiatement été déployés afin de trouver l’enfant qui manquait à l’appel.

Des enquêteurs de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec et des reconstitutionnistes ont aussi été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les causes et circonstances ayant mené au décès de l’enfant.

L’enquête de la SQ se poursuit.